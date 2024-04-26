新华社联合国4月25日电 中国常驻联合国副代表耿爽25日在安理会叙利亚政治人道问题公开会上发言，对以色列持续空袭叙利亚表达关切。

耿爽说，以色列持续对叙境内发动空袭，中方对此深表关切。相关行为严重侵犯叙利亚主权和领土完整，将地区局势不断推向危险边缘。当前加沙冲突外溢影响仍在持续，各方必须保持克制，避免加剧紧张局势的行为。域外大国要为推动地区局势降温发挥建设性作用。

耿爽说，中方始终坚定支持叙利亚问题的政治解决。国际社会应继续推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。中方坚定支持叙利亚政府为打击恐怖主义采取的必要措施，呼吁国际社会根据国际法和安理会决议，杜绝双重标准，以零容忍的态度打击叙利亚境内的一切恐怖主义。

耿爽表示，当前叙利亚人道形势十分严峻，国际社会要加大对叙援助承诺，确保叙全境的早期恢复项目获得充足、非定向的资金支持。跨线人道救援已停滞半年之久，叙西北部实控方必须拿出诚意，推动跨线救援取得积极进展。单边制裁和资源掠夺长期阻碍叙利亚经济恢复、社会发展和民生改善。中方敦促有关国家立即停止不法单边行为，外国军队立即结束在叙利亚境内的非法军事存在。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)