人民网三亚4月25日电（记者赵益普）25日下午，“2024驻华使节海南行”活动在海南三亚举行了产业对接交流会。海南省及三亚市的官员向来自马达加斯加、德国、柬埔寨、白俄罗斯、科特迪瓦等国家的10余名驻华外交官，介绍了海南自贸港的建设情况和政策优势，并推介了自贸港的投资机遇。

“2024驻华使节海南行”活动产业对接交流会现场。人民网记者 赵益普摄

德国驻广州总领事鲁彦在对接交流会上表示，海南自贸港的提出和建设具有非常重要的意义，德国希望在推动海南自贸港的建设过程中发挥作用，希望同海南方面商讨具体的合作方案。“这并不是我第一次来海南，也不会是最后一次来。近年来，德国对于在海南投资很感兴趣，我们和海南有很大合作空间。”鲁彦说，坚信海南在未来会继续发展，实现海南自贸港的建设目标。

德国驻广州总领事鲁彦在产业对接会上发言。人民网记者 赵益普摄

在当天的对接交流会上，海南省和三亚市的官员介绍了旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业等海南省四大主导产业及海南自贸港建设最新进展。

马达加斯加驻华大使罗班松·让·路易对人民网记者表示，这次的海南之行给自己留下了深刻印象，海南自贸港的建设给海南的发展注入了活力，这些经验值得许多国家学习借鉴，也给许多国家及其企业带来了携手海南的发展机遇。

柬埔寨驻海口总领事冲帮丹对人民网记者表示，巨大的中国市场对于任何一个国家而言都是极具吸引力的，海南自贸港的建设推进将吸引更多外资企业开拓中国市场，这是双赢合作。“海南省四大主导产业之一的热带特色高效农业，其发展经验对于柬埔寨等东盟国家而言非常宝贵，柬埔寨政府也将一如既往支持和协助柬中热带农业合作。”

据了解，此次产业对接交流会是“2024驻华使节海南行”活动的最后一项主要内容。4月22日至26日，由外交部策划主办的“2024驻华使节海南行”活动在海口、文昌、琼海、陵水、三亚等地举行，来自15个国家的25名驻华外交官参加此次活动。

参加产业对接会的各国驻华使节。人民网记者 赵益普摄

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