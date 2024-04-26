本报北京4月25日电 （记者严冰）记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间4月25日14时30分，在匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境（以下简称“匈塞铁路诺苏段”）的巴奇卡托波拉站施工现场，随着最后一组钢轨顺利铺设，匈塞铁路诺苏段实现铺轨贯通。同日，在诺维萨德至维尔巴斯间开展的线路动态测试中，实现了检测列车按时速200公里运行的目标，各项性能指标表现良好，为匈塞铁路诺苏段年内高质量开通运营奠定了坚实基础。

匈塞铁路诺苏段起自塞尔维亚诺维萨德站，经维尔巴斯站、巴奇卡托波拉站、苏博蒂察站，终至塞尔维亚和匈牙利边境，线路全长108.1公里。目前，匈塞铁路诺苏段建设进展顺利，总体工程进度已完成80%以上。其中，诺维萨德至维尔巴斯区段工程基本完工，接触网已成功送电，轨道完成精调。

匈塞铁路塞尔维亚段全线建成运营后，塞尔维亚首都贝尔格莱德至边境城市苏博蒂察的旅行时间将大幅压缩，极大提升塞尔维亚基础设施水平，改善当地交通状况，促进经济社会发展。

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