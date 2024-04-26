在北京国家体育场外，马斯卡廷中学师生合影留念。

马斯卡廷中学教师（左）在石家庄外国语学校课堂上学习演奏葫芦丝。

在上海外滩，马斯卡廷中学学生拍照留念。

王 初摄（人民视觉）

马斯卡廷中学学生与石家庄外国语学校学生参观河北正定古城时合影留念。

在上海豫园商城内，马斯卡廷中学学生展示选购的商品。

王 初摄（人民视觉）

马斯卡廷中学学生（前）在体验汉字书法。

马斯卡廷中学学生（右）体验VR单车雄安新区城市漫游项目。

马斯卡廷中学学生（左）在石家庄外国语学校体验包饺子。

马斯卡廷中学学生（前左）登上北京八达岭长城。

马斯卡廷中学学生在中国老师指导下学习太极拳。

马斯卡廷中学学生在中国教练指导下打乒乓球。

在河北雄安新区“雄安印象”展馆，马斯卡廷中学学生与石家庄外国语学校学生观看雄安新区规划示意模型。

国家主席习近平在中国龙年元宵节复信美国马斯卡廷中学访华代表团学生并回赠新春贺卡时指出：“欢迎你们再来中国，也欢迎更多美国青少年朋友来华交流学习，亲身感受一个真实、立体、全面的中国，与中国青少年交心交友、互学互鉴，为增进两国人民之间的友谊携手贡献力量。”

游长城、逛博物馆、打乒乓球、看大熊猫……4月17日至24日，美国马斯卡廷中学研学团师生到中国交流访问。

这是今年以来马斯卡廷中学第二次组织学生来华访问。研学团中的32名学生都是第一次来到中国，他们与河北省石家庄外国语学校的学生一对一“结对子”，先后在北京、河北、上海参加了研学活动。

这是一次友谊之行。在石家庄外国语学校的乒乓球馆，马斯卡廷中学师生拿起乒乓球拍，和中国伙伴切磋起球技。18岁的利斯·斯蒂芬斯说：“乒乓球真的很有趣，非常考验专注力和协调性，我已经喜欢上这项运动了。”

这是一次文化之行。古都北京的巍峨长城、“未来之城”雄安新区、清幽秀丽的上海豫园……马斯卡廷中学师生感受到了中国城市传统与现代交织融合的魅力。

这是一次圆梦之行。在石家庄动物园，杰思敏·蒙特斯如愿见到了两只可爱的大熊猫。“第一次见到大熊猫，你无法想象我此刻内心有多么激动！”杰思敏说。

交心交友、互学互鉴，相知相亲、友谊长存。“尽管有大洋相隔，但我们和中国人民的心始终紧紧相连。”研学团领队托尼·约瑟夫说。

（本报记者 张武军）

本版图片除署名外均为本报记者张武军摄

《 人民日报 》（ 2024年04月26日 08 版）

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