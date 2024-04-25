新华社北京4月25日电（记者曹嘉玥）本轮巴以冲突造成骇人听闻的人道主义灾难。外交部发言人汪文斌25日表示，加沙战火延续不可接受，对加沙妇女、儿童遭到屠杀无动于衷不可容忍，阻挠联合国安理会推动加沙停火止战的努力不可原谅。中方呼吁早日终结这场对巴勒斯坦人民的浩劫。

当日例行记者会上，有记者问：本轮巴以冲突爆发至今已超过200天。联合国妇女署日前表示，冲突已夺去1万名妇女的生命，约1.9万名儿童沦为孤儿。中方对此有何评论？

汪文斌说，延宕200多天的加沙冲突迄今已造成3万多名巴勒斯坦民众丧生，超过11万名平民伤亡。这一骇人听闻的人道主义灾难挑战着人类文明的底线，也暴露了一些国家所谓“维护和保障人权”的虚伪面目。

“时间就是生命。加沙战火延续不可接受，对加沙妇女、儿童遭到屠杀无动于衷不可容忍，阻挠联合国安理会推动加沙停火止战的努力不可原谅。”汪文斌说。

汪文斌表示，中方敦促有关国家停止阻挠安理会采取行动，呼吁有关各方全面执行联合国安理会第2728号决议，在加沙立即实现无条件、持久停火，确保无障碍、可持续的人道主义准入，早日终结这场对巴勒斯坦人民的浩劫，让人类文明不再蒙羞。

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