新华社北京4月25日电（记者曹嘉玥、马卓言）外交部发言人汪文斌25日表示，日本政府执意启动福岛核污染水排海以来已发生多起安全事故，中方敦促日方主动、全面配合建立周边邻国等利益攸关方实质参与、独立、有效的长期国际监测安排，切实防止核污染水排海造成不可挽回的后果。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，4月24日，日本福岛第一核电站供电系统突发部分停运，正在进行的核污染水排海紧急中断，核电站内工作人员因受伤被救护车送医。24日下午，日方宣布核污染水排海活动重启。中方对此有何评论？

汪文斌说，中方注意到有关停电事故、暂停排海情况，也注意到，超过18万日本民众在同一天向日政府递交联名请愿书，要求立即停止核污染水排海。

汪文斌说，去年8月日本政府执意启动福岛核污染水排海以来，8个月的时间里，福岛第一核电站已经发生多起安全事故。从放射性废液溅射到核污染水净化装置泄漏，从储水罐内表面腐蚀再到供电系统停运，事实一再证明，国际社会对日本核污染水排海安全性、正当性的质疑和担忧合情合理。东电公司的核污染水排放管理难以令人放心，国际社会加强对日本核污染水排放的长期有效监测大有必要。

“福岛核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境、国际公共利益。我们敦促日方高度重视国内外关切，主动、全面配合建立周边邻国等利益攸关方实质参与、独立、有效的长期国际监测安排，切实防止核污染水排海造成不可挽回的后果。”汪文斌说。

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