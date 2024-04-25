人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：日方应切实防止核污染水排海造成不可挽回后果

2024年04月25日17:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月25日电（记者曹嘉玥、马卓言）外交部发言人汪文斌25日表示，日本政府执意启动福岛核污染水排海以来已发生多起安全事故，中方敦促日方主动、全面配合建立周边邻国等利益攸关方实质参与、独立、有效的长期国际监测安排，切实防止核污染水排海造成不可挽回的后果。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，4月24日，日本福岛第一核电站供电系统突发部分停运，正在进行的核污染水排海紧急中断，核电站内工作人员因受伤被救护车送医。24日下午，日方宣布核污染水排海活动重启。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，中方注意到有关停电事故、暂停排海情况，也注意到，超过18万日本民众在同一天向日政府递交联名请愿书，要求立即停止核污染水排海。

　　汪文斌说，去年8月日本政府执意启动福岛核污染水排海以来，8个月的时间里，福岛第一核电站已经发生多起安全事故。从放射性废液溅射到核污染水净化装置泄漏，从储水罐内表面腐蚀再到供电系统停运，事实一再证明，国际社会对日本核污染水排海安全性、正当性的质疑和担忧合情合理。东电公司的核污染水排放管理难以令人放心，国际社会加强对日本核污染水排放的长期有效监测大有必要。

　　“福岛核污染水排海事关全人类健康、全球海洋环境、国际公共利益。我们敦促日方高度重视国内外关切，主动、全面配合建立周边邻国等利益攸关方实质参与、独立、有效的长期国际监测安排，切实防止核污染水排海造成不可挽回的后果。”汪文斌说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部