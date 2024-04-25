新华社利雅得4月25日电（记者 王海洲）以“双碳赋能 零碳未来”为主题的第二届新能源国际投资联盟国际金融与前沿技术论坛暨联盟大会24日在沙特阿拉伯首都利雅得结束。与会者探讨如何通过绿色低碳举措和数字化转型，推动全球可再生能源部门可持续增长。

本次会议由中国能建国际集团主办，由新能源国际投资联盟与隆基绿能科技股份有限公司、天合光能有限公司、阳光电源股份有限公司和江苏中信博新能源科技股份有限公司共同承办。来自沙特政府部门、企业和机构的代表参会。

沙特投资部高级顾问穆罕默德·本·马赫福兹在发言中指出，中国在可再生能源技术和制造领域处于领先地位，沙特也是关键能源市场的重要参与者。双方都致力于实现2060年碳中和目标，希望双方加强合作。

中国机电产品进出口商会会长张钰晶通过视频发言说，为更好服务中东国家清洁能源发展，联盟成员应与中东及国际伙伴共同扩展清洁能源全产业链合作，积极探索并推动产业链和供应链各环节的投资合作，推动新能源领域标准的交流与互认。

据了解，以中国清洁能源领域头部企业为代表的新能源国际投资联盟自2018年成立以来共签约了项目76个，总装机规模约12.79吉瓦，其中包括光伏项目51个、风电项目17个。

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