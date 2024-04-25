新华社联合国4月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽24日表示，今明两年，联合国将举办未来峰会、迎来成立80周年。各国要以此为契机，推动国际社会更紧密地团结在联合国旗帜下，共同致力于强化外交理念和实践，共同为多边主义事业添砖加瓦。

耿爽当天在“多边主义与外交促和平国际日”纪念活动上说，必须坚定捍卫联合国宪章权威。捍卫宪章权威和效力，必须一以贯之体现在行动上，倡导对话合作，坚持以外交谈判等和平方式解决争端，反对拼凑排他性小圈子、挑动意识形态对立、制造阵营对抗。中方期待今年9月的未来峰会重申对联合国宪章的承诺，重振各方对多边主义的信心。

耿爽强调，必须维护以国际法为基础的国际秩序。一些国家一方面把自己的意志包装成所谓“基于规则的国际秩序”，强加于国际社会，另一方面大搞非法单边制裁，肆意破坏国际法治，严重削弱多边体系的权威性，这种行径应该遭到彻底摒弃。

耿爽说，必须保障各国平等参与国际事务。以联合国为核心的多边体系和以联合国为平台的多边外交承载着各国人民的共同期待，应该服务于所有国家特别是占世界大多数的发展中国家利益。中方倡导平等有序的世界多极化，坚持大小国家一律平等，坚持推进国际关系民主化，反对少数国家垄断国际事务，反对霸权主义和强权政治。未来峰会应顺应国际社会呼声，加快推进国际金融架构改革，提升全球南方和发展中国家代表性、发言权和决策权，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

耿爽表示，前几天，巴勒斯坦申请成为联合国正式会员国，遭到美国独家否决，中方对此感到十分失望。中方相信，总有一天巴勒斯坦国将成为国际社会中平等一员，享有一切合法权利，中方将继续为此做出不懈努力。中国始终是多边主义的支持者、倡导者、践行者，中方坚定支持联合国在国际事务中发挥核心作用。中国提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，同联合国的使命和多边主义精神一脉相承。面向未来，中方将继续同捍卫联合国宪章之友小组成员和国际社会一道，加强团结协作，应对共同挑战，推动世界走向更加美好、光明的未来。

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