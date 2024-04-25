人民网迪拜4月25日电 （记者管克江）新能源国际投资联盟国际金融与前沿技术论坛4月23日在沙特首都利雅得举行。

与会代表合影。新能源国际投资联盟供图

中国驻也门大使馆临时代办邵峥在视频致辞中表示，中国始终致力于推进共建“一带一路”绿色发展，愿同各方持续加强交流互鉴，共同促进中国和阿拉伯国家在绿色发展方面的合作，为推动全球绿色低碳发展贡献力量。希望联盟发挥平台和引领作用，增进企业交流合作，助力各方在国际融资、绿色可持续发展等方面取得更多合作成果。

沙特投资部大臣高级顾问穆罕默德·本马富德致辞表示，中国是可再生能源领域技术和制造业的领军者，沙特阿拉伯是重要的参与者，双方共同致力于实现2060年“碳中和”目标。希望双方紧密配合、通力合作，不断开发成功案例。

中国机电产品进出口商会会长张钰晶视频致辞中表示，联盟各方成员应与中东地区及国际伙伴一道积极拓展清洁能源全产业链合作，积极探讨并务实推动在产业链、供应链各环节上的投资合作，推动新能源领域的标准交流与互认。中国机电商会愿为联盟与中东国家深化合作搭建桥梁、提供服务。

中国能建国际集团副董事长薛丹峰在致辞中表示，各方要更加坚定联盟成员抱团出海的信心决心，大力探索新技术、新工艺、新模式，促进所在国产业进步、社会稳定、经济繁荣。未来，中国能建将积极履行好联盟组织方职责，推动联盟合作事业取得更大成绩。

天合光能股份有限公司副总裁马维铭表示，面对气候变化等全球挑战，全球对于可再生能源解决方案的需求日益迫切。各方协同合作和技术创新是通往清洁和可持续发展未来的重要驱动力。隆基绿能科技股份有限公司中东非地区部总裁金剑表示，企业将用“绿电”+“绿氢”产品和解决方案助力共建“一带一路”国家和地区的绿色发展。

与会各界代表就新能源发展现状、商业模式、新技术发展前景、中国新能源技术领先优势、绿色金融赋能产业发展等主题进行了交流讨论。

当天还举行了新能源国际投资联盟大会。大会结束后，与会嘉宾考察了中国能建与联盟企业在沙特共同实施的拉比格300MW光伏电站项目。

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