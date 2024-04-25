人民网迪拜4月25日电 （记者管克江）由山西省文化和旅游厅、中外文化交流中心和拉巴特中国文化中心共同主办的“华夏古文明 山西好风光”——“山西日”文化和旅游推介会22日在摩洛哥拉巴特中国文化中心举办。此次活动旨在向摩洛哥民众展示山西丰富的文旅资源，促进旅游领域深度合作，增进民心相通，助力国际知名文化旅游目的地建设。

李昌林大使致辞。摩洛哥中国文化中心供图

中国驻摩洛哥大使李昌林表示，山西省是一个拥有悠久历史的省份。中摩关系现在处于历史最好时期，双边合作发展有很多机会，尤其是汽车等投资领域，中国使馆支持山西省与摩洛哥各机构各领域的交流合作。

摩洛哥青年、文化和新闻部秘书长迈斯欧迪致辞。摩洛哥中国文化中心供图

摩洛哥青年、文化和新闻部秘书长迈斯欧迪致辞指出，共建“一带一路”为各国加强联系提供平台。摩中各领域务实合作与交流不断增强。希望推动两国青年之间更多交流，增进双方了解。

山西省省长金湘军致辞。摩洛哥中国文化中心供图

山西省省长金湘军表示，中国和摩洛哥远隔重洋，但两国友好跨越千山万水，历久弥坚。愿以本次推介会为新起点，进一步推动双方文化旅游深度合作，促进优秀文化共赏共享。山西拥有悠久厚重的文明积淀，雄奇秀丽的壮美山河，宜人宜居的康养环境，充满活力的开放氛围。愿以本次推介会为新起点，进一步推动双方文化旅游深度合作，促进优秀文化共赏共享。

山西省文化和旅游厅作了“走进山西 读懂中国”文旅推介。与会各界人士表示，期待到山西欣赏“表里山河”锦绣风光、感受人文历史、品尝山西美食。

活动同时举办了“中摩文旅企业合作洽谈会”，双方围绕互访演出、旅游线路产品推广、旅游产品营销、旅游地接服务、互送客源等展开探讨。。

来自山西和摩洛哥的艺术家在推介会上联袂同台，为观众呈现了舞蹈、民歌、器乐、戏剧、杂技、传统民俗等节目。嘉宾们还共同欣赏了山西剪纸、面塑等非遗技艺展示。

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