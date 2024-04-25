人民网曼谷4月25日电（记者杨一）24日，“看见中国—中华优秀传统文化基因解码”科技文化展宣介仪式在泰国曼谷中国文化中心举行。中国驻泰国大使韩志强及大使夫人王欢，泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼、北京邮电大学校长徐坤、泰国易三仓大学校长班查、华侨崇圣大学校长乌拉潘及在泰孔子学院中方院长等文化、教育界代表和泰国多家高校师生参加活动。

“看见中国—中华优秀传统文化基因解码”科技文化展宣介仪式在泰国曼谷中国文化中心举行。人民网记者 杨一摄

韩志强在致辞中指出，文物是历史的见证、文明的载体，承载着一个民族和国家的基因和文脉。科技赋能文物保护与展示，有力推动中华优秀传统文化展示展览创造性转化和创新性发展，为中国与世界各国之间开展文明交流互鉴创造了新形势、新机遇。此次展览创新展示方式，为泰国民众打开一个解析中华优秀传统文化的全新视角。中泰相交千年，睦邻友好历久弥坚。当前两国关系已进入共建中泰命运共同体新时代，希望两国教育、文化、科技机构积极行动，开展更为密切的交流与合作，为中泰命运共同体建设奠定更坚实的民意基础。

中国驻泰国大使韩志强在活动现场致辞。中国驻泰国大使馆供图

披尼表示，中华优秀传统文化塑造了中国人民勤劳、勇敢、创新的优秀品质，为中国式现代化发展提供了重要精神动力。中国式现代化取得举世瞩目的成就，是中国人民不断从中华优秀传统文化中汲取营养，并从中为治国理政寻求优质方案的结果。了解中国式现代化，首先要读懂中国文化。“看见中国”科技文化展为泰国观众透过文物学习了解中国文化和社会发展提供了机遇，将为增进两国人民相互了解和友谊架起一座数字桥梁。

工作人员为泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼讲解展览内容。中国驻泰国大使馆供图

徐坤表示，此次“看见中国”科技文化展是北京邮电大学在全球文明倡议的指引下，为促进不同文明交流互鉴的创新之举。展览精心挑选近2000张实物图片，运用人工智能、增强现实、裸眼3D等前沿数字技术手段，向泰国民众沉浸式展示中华优秀传统文化的独特魅力。期待能为深化两国人民相知相亲，推动两国文化、教育、科技交流与合作发挥积极作用。

泰国学生在工作人员讲解下观展。人民网记者 杨一摄

“看见中国—中华优秀传统文化基因解码”科技文化展是北京邮电大学联合故宫博物院、苏州文化投资发展集团、国家文物局数据中心等机构，以中国文物从原始彩陶时期到清代为时间轴，从玉器、青铜器、瓷器到珐琅，将文物数据映射到数字空间，利用科技手段进行可视化建模，在触摸屏呈现可交互、可释读的展览，互动式向泰国观众展示中国丰富的文物资源及蕴含在其中的纹样、线条、色彩和音乐等文化基因之美。

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