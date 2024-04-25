人民网吉布提市4月25日电（记者张志文，通讯员梅彪彪、米鹏、孟欣德）近期，吉布提遭遇强降雨恶劣天气，多地出现洪涝灾害、民众受灾严重。当地时间4月21日，中国人民解放军驻吉布提保障基地向吉阿尔塔区捐赠救援物资活动举办。

下午4点，9辆满载救援物资的运输车来到阿尔塔区卡尔塔村，当地民众在村口欢迎基地官兵的到来，并合力卸载数十吨的援助物资。

伴随着两国国歌的响起，捐赠仪式正式开始，双方代表分别上台致辞，并签署捐赠物资交接书，随后，基地官兵与当地政府人员一起将物资有序发放给受灾民众。

吉阿尔塔区议会主席埃米尔·布赫表示，阿尔塔区遭受严重的暴雨灾害，卡尔塔村3名村民被洪水冲走，房屋道路损毁严重，驻吉中国基地向我们伸出援助之手，解决燃眉之急，他代表地区所有民众对中国基地官兵雪中送炭的善举表示诚挚谢意，在万里之外也能感受到兄弟国家的友谊。

驻吉布提保障基地官兵张志鹏说，开展此次活动是中国基地积极践行人类命运共同体理念的实际举措，向吉布提各界展现了我国积极承担国际责任的大国形象。

据悉，此次援助活动，共捐赠白面、大米、食用油、被褥等急需生活物资，全力帮助当地民众改善生活条件，共克时艰、渡过难关。

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