新华社联合国4月24日电 联合国安理会24日就美国和日本提出的外空安全决议草案及俄罗斯和中国对决议草案提出的修正案进行表决。决议草案及修正案均未获通过。中国常驻联合国代表傅聪在发言中阐述中方立场，驳斥美国代表对中国的无端指责。

傅聪在表决后的解释性发言中说，安理会成员在共同推进外空安全治理进程中，应致力于展现善意、增进互信、促进合作，避免相互猜忌、攻讦指责、制造对抗。提案国应重视并吸纳其他成员提出的合理建议，争取推动各方就案文达成共识。为使决议草案更加完整、全面、平衡，中国同俄罗斯一道对决议草案提出修正案。遗憾的是，修正案未获通过。付诸表决的决议草案不全面、不平衡，没有最大限度反映193个联合国会员国在外空安全问题上的共同利益和共同呼声，因此中方不得不投弃权票。

他说，美国代表对中方进行无端指责，中方对此坚决反对。如果美国和日本真的致力于推动安理会建设性讨论外空安全问题，就应该全面关注外空武器化和军备竞赛风险，就应该旗帜鲜明地主张禁止在外空放置包括核武器在内的所有种类的武器，就应该停止研发部署进攻性外空武器，就应该积极参与裁军谈判会议、联大第一委员会等专业平台讨论进程，而不是消极抵制外空军控法律文书谈判。

他说，国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全理念，在平等互利、开放包容的基础上开展外空国际合作，确保各国和平探索利用外空的权利得到充分保障，推动在外空领域践行人类命运共同体理念。同时，应继续坚持防止外空武器化和军备竞赛，尽快启动外空军控国际法律文书谈判，确保外空是一个可造福全体会员国、全人类的和平空间。

傅聪重申，中国一贯致力于和平利用外空，并与国际社会开展广泛合作，愿与各国继续携手努力，推动和平利用外空事业，促进全球经济发展和社会进步，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)