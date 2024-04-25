新华社日内瓦4月24日电（记者 曾焱）世界卫生组织24日公布的一项研究显示，过去50年，全球免疫接种工作挽救了约1.54亿人的生命，其中超过1亿是婴儿。免疫接种作为健康干预措施，为避免婴儿夭折和确保他们健康成长至成年作出巨大贡献。

这项研究涉及的疫苗中，麻疹疫苗对降低婴儿死亡率发挥的作用最大，占免疫接种挽救生命总数的60%。世卫组织说，麻疹疫苗未来可能仍对预防死亡作出最大贡献。

世卫组织数据显示，过去50年，针对白喉、乙型肝炎等14种疾病的免疫接种让全球婴儿死亡人数减少40%，非洲地区则减少50%以上。此外，脊髓灰质炎疫苗的广泛接种使得2000多万人得以避免罹患这一疾病，世界即将彻底根除脊髓灰质炎。

1974年，世界卫生大会推出“扩大免疫规划”，旨在为所有儿童接种疫苗，预防白喉、麻疹、百日咳、脊髓灰质炎、破伤风、结核病以及天花等疾病。彼时全球只有不到5%的婴儿能够获得常规免疫接种，如今84%的婴儿接种百日咳、白喉和破伤风（百白破）三联疫苗。

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