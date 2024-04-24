人民网曼谷4月24日电（记者杨一）4月23日，老挝苏发努冯大学孔子学院在琅勃拉邦成功举办第二届老挝国际中文教育合作发展论坛。论坛由中国驻琅勃拉邦总领事馆作为指导单位，参加者来自老挝从事中文教育的学校和机构，主题为“老挝国际中文教育创新与发展”。

中国驻琅勃拉邦总领事馆总领事张社平表示，教育是百年大计，国家建设需要人才支撑。伴随中国式现代化不断推进，中国在百年变局下的世界日益发挥重要作用，学中文、用中文并为此加强国际中文教育合作之势方兴未艾。当前，中老命运共同体建设不断走深走实。在共建“一带一路”和“变陆锁国为陆联国”的具体实践中，中文和中文教育的重要性愈加凸显。期待以论坛举办为契机，密切校际中文教育合作，提升老挝中文教育水平，培养更多懂中文、知中国的中老友好事业接班人。

老挝苏发努冯大学校长维拉表示，语言是各国交流与合作的工具，教育是各国发展自身的一把重要的钥匙。孔子学院作为促进中文和中国文化传播的教育机构，将促进中老两国的交流和合作。当今，中老两国具有许多合作领域，比如中老铁路项目、磨万高速公路项目、水电站建设项目等，这些项目为促进老挝当地经济社会发展带来动力。此次会议对促进老挝中文教育发展与合作具有巨大意义。

老挝华文教育联合会会长林俊雄从老挝国际中文教育的师资、培养目标、培养方案提出目前国际中文教育在老挝面临的共性问题，并从如何育人、育德、育才几个方面阐述了培养知华、友华、爱华的老挝高素质人才培养方向。

老挝苏发努冯大学孔子学院代表表示，作为本次论坛的主办方，在今后的国际中文教育事业中，将同在老挝致力于传播中华文化、推广中文教育的兄弟院校一道，深入推进国际中文教育事业的长足发展，为中老命运建设作出贡献。

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