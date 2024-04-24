人民网里约热内卢4月21日电 （记者陈海琪）当地时间4月21日，“熊猫走世界·四川文旅巴西行”暨“川灯耀世界·自贡彩灯巴西路演”在里约热内卢市天文馆举行。中国驻里约热内卢总领事田敏，四川省政府副秘书长、办公厅主任王建军，里约市国际关系局局长、G20峰会委员会主席卢卡斯·帕迪利亚等中巴各界友好人士200余人出席此次活动。

卢卡斯指出，尽管巴中两国语言有别，生活方式不同，但两国民心相通。谈及他曾到访成都的经历，卢卡斯表示，成都独特的历史人文底蕴给他留下了深刻印象。此次四川省来里约举办活动，是巴中两国深厚友谊的体现。里约和四川双方将携手合作，互推互介，努力推动在文化旅游交流合作方面取得新的成果。

里约市国际关系局局长、G20峰会委员会主席卢卡斯·帕迪利亚在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

四川省文化和旅游厅副厅长王成平介绍了四川与巴西近年来文旅交流合作成果和四川的“熊猫家园”、“古蜀文明”、“天府之国”、“安逸四川”四张文旅名片。王成平表示，在中巴建交50周年之际，四川希望能够进一步推动与巴西的文化和旅游交流合作，并诚邀巴西朋友去四川感受“天府之国”安逸休闲的“慢生活”。

四川省文化和旅游厅副厅长王成平在活动现场进行旅游推介。人民网记者 陈海琪摄

活动现场，主办方还安排了文旅图片展、舞狮表演、非遗展示、文创互动、美食品尝等活动，展示四川大熊猫、历史遗迹、非遗传承和饮食文化，吸引了大量巴西民众前来体验。

巴西民众在活动现场在四川非遗前驻足观看。人民网记者 陈海琪摄

巴西民众在里约天文馆前观看舞狮表演。四川省文化和旅游厅供图。

此次活动由四川省文化和旅游厅、四川文化产业投资集团主办、四川省宜宾五粮液集团有限公司协办，旨在推动四川与巴西旅游文化交流。

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