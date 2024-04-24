人民网里约热内卢4月22日电 （记者陈海琪）当地时间4月22日，浙江省兰溪市市委常委柳卫东率该市经贸代表团与巴西中国浙江商会（以下简称浙江商会）在巴西里约热内卢举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、浙江商会会长郑侠茂出席座谈会并致辞。

柳卫东在座谈会上积极展示兰溪市悠久的人文历史和深厚的文化底蕴，并重点介绍了兰溪市近年来在新能源、新材料和生物医学等新兴产业所取得的长足发展。柳卫东表示，希望此行可以与浙江商会密切友好合作关系，充分调研巴西商业环境和市场需求，寻找贸易、投资和产业合作等方面的合作机会。

浙江省兰溪市市委常委柳卫东在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，代表团的到来展现了兰溪市利用国内国际两个市场、两种资源，服务本市高质量发展的远见卓识。希望里约侨胞们利用此次座谈机会，与代表团一行进行深入交流，促进中巴友好关系的发展，推动两国经贸合作的深入。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

郑侠茂介绍，浙江商会自成立以来，大力弘扬新时代的浙商精神，在不断加强自身建设的同时，积极履行社会责任，促进中巴友好往来。浙江商会将利用自身在巴西的优势，全力为兰溪市与巴西的经贸合作牵线搭桥，争取为家乡经济发展贡献力量。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

座谈会上，郑侠茂与兰溪市招商服务中心党组副书记胡鑫亮签署合作备忘录。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂（右前）与兰溪市招商服务中心党组副书记胡鑫亮（左前）签署合作备忘录。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀，巴西金华同乡总会会长章晓红，浙江商会创始人之一陈建平、副会长林必茂，巴西华人文化交流协会监事长彭建波、秘书长伍小曼等侨界代表参加了座谈会。座谈会由浙江商会副会长陈式凯主持。

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