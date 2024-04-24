人民网北京4月23日电（记者孙广勇）4月21日，中老铁路“澜沧号”D88次列车5号车厢装扮一新，两幅写满“天下第一行书”《兰亭集序》的25米书法长卷高挂在车厢顶部，古色古香的中国书法作品挂画在车窗和座位上方随处可见，充满了浓浓的中国传统文化气息。

上午，在清脆的汽笛声中列车从老挝万象站缓缓驶出，一场别具一格的文化盛宴隆重登场。由老挝中国文化中心联合老中铁路有限公司共同举办的“澜沧号”上的“兰亭·雅集”中国书法全球主题活动正在这里举办。来自老挝新闻文化和旅游部遗产司副司长普恒·苏万纳拉 、南塔省新闻文化和旅游厅副厅长万康·赛雅翁等20名启程前往中国参加老挝非物质文化遗产保护培训班的官员和同车的多名国际乘客一起参加了活动。

老挝中国文化中心主任李医平说，为让世界各地更多的朋友能够体验中国书法之美和中华文化内涵，根据中国文化和旅游部部署，老挝中国文化中心和全球多个海外中国文化中心同期联动举办2024年全球中国书法主题宣传活动。穿越千年，《兰亭集序》来到了中老铁路国际列车上。

活动特邀老挝书法家协会常务副会长李凌现场教授中国书法。老挝文旅部官员和同车厢乘客依次到车厢中部学习体验，写下“兰亭雅集”和“中老友谊万古长青”等。中老铁路国际列车车厢宛若“流觞”，铁轨犹如“曲水”，车厢与铁轨组成新式“流觞曲水”，只不过这一次大家都坐进了“流觞”之中，游在“曲水”之上，穿越时空对话，沉浸式体验中国书法之美和蕴含其中的中国文化内涵，感受中国传统文人生活雅趣。

活动吸引了中老铁路列车上的众多乘客参与。8:55，列车抵达万荣站，列车在此停留10分钟。车厢内的乘客纷纷拿起自己的作品拍照展示，或以车厢内的书法挂件为背景打卡留念。还有的乘客围着主持人询问更多有关《兰亭集序》的细节和蕴含其中的中国文化习俗。

9:05，列车出发前往琅勃拉邦。主持人开始为大家分发《超乎想象的中国》宣传册，结合本次活动主题进行简单的汉语教学，并为“优秀学员”赠送中国文创纪念品。最后大家一起齐声高呼“你好！中国”“你好！老挝”，热烈的气氛和深深的中老友谊情感染了车厢的每一个人。

老挝新闻文化和旅游部非物质文化遗产保护司副司长普恒表示，中国是非遗大国，非遗保护工作做得很好。老挝也有很多非遗等待发掘，希望老挝和中国更多开展非遗保护交流合作，不断提高老挝遗产保护能力和水平，促进中老文明交流互鉴。

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