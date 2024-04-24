人民网北京4月24日电（符园园、鲁扬、古娜）“此次展映的巴西影片，很好地呈现了巴西文化的多样性。我们希望以电影为媒，进一步推动巴中文化交流，增进两国民心相通。”第十四届北京国际电影节期间，巴西文化部副部长卡西修斯·罗萨接受人民网专访时说道。

巴西文化部副部长卡西修斯·罗萨接受人民网专访。人民网记者 符园园摄

4月18日至4月26日，第十四届北京国际电影节在京举行。作为本届电影节主宾国，巴西为中国观众带来了《幽灵肖像》《火星一号》《第二个妈妈》和《里约2096:爱与骚动的故事》4部优质影片。

今年是中巴建交五十周年，罗萨认为，巴西作为本届电影节主宾国是两国关系发展的里程碑，这不仅能深化巴中在文化领域的交流互鉴，也将为两国经贸合作带来更大机遇。罗萨举例称，中国首部正式引进的巴西电影《尼斯：疯狂的心》，在中国大概有400家影院放映，而巴西破票房记录的《我的老妈真是个角色》，在巴西总共也只有约600家影院上映， “由此可见，中国影视行业市场规模十分庞大，这也意味着巴中影视合作还有广阔的空间。”

罗萨强调，文化交流是双边关系的重要组成部分。中国是巴西的主要贸易伙伴。但与两国密切的经贸关系相比，两国人民对彼此的了解还不够深入。“我们希望通过电影、文学和艺术等形式的交流，促进巴中民心相通。”

电影节期间，罗萨参观了国家中影数字制作基地，他对中国电影产业的发展大为赞叹。他称赞，中国电影产业不仅在技术层面实现了突破，市场的繁荣也令人瞩目，“中国有8.6万块电影银幕，这既展现了中国电影市场的活力，也体现了其视听制作的实力。”

近年来，中国和巴西不断深化影视合作。2017年，中巴签署《中华人民共和国政府与巴西联邦共和国政府关于合作摄制电影的协议》；2023年，巴西总统卢拉访华期间，两国签署了《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于电视合作制作的协议》。

罗萨表示，除了在影视内容方面的合作，未来还希望能够与中国同行在影视制作技术方面进行深入交流。“我们希望加强双方在人员培训和交流方面的合作，以便我们能够互相学习影像资料的保存技术，从而确保两国的电影史资料得以更好地保存。”

谈及对中巴文化交流的期待，罗萨表示，希望中国观众通过观看巴西电影，进一步了解巴西文化，也欢迎中国游客到巴西来旅游，“巴西是一个热情的民族，我们会用最大的热情欢迎中国朋友，就像我们在中国感受到的一样。”

(责编：曹欣悦、刘慧)