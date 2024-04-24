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华盛顿美京中国文化中心举办中国武术活动

2024年04月24日13:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿4月23日电 （记者李志伟）近日，美中实验学校在华盛顿美京中国文化中心举办中国武术体验活动。这是“中国城里品中国”系列文化活动之一。

1、近日，美中实验学校在华盛顿美京中国文化中心举办中国武术体验活动。图为当地小朋友在体验中国武术文化。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

近日，美中实验学校在华盛顿美京中国文化中心举办中国武术体验活动。图为当地小朋友在体验中国武术文化。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

当天的活动吸引了当地小朋友近距离体验和了解中国武术。主办方介绍说，希望通过武术向美国民众介绍中国文化，并通过互动让参与者近距离体验中国传统文化。这次活动由美中实验学校壮晖教练领头，郭军、夏祥波等协助进行。

壮晖表示，练武术能使孩子们的身体得到全方面锻炼，让他们有更好的体能和平衡力，同时培养自觉性、纪律性。她希望尽自己所能，让武术在美国生根开花，让中国的传统文化发扬光大。

2、此次活动是在美京中国文化中心举办的“中国城里品中国”系列文化活动之一。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

此次活动是在美京中国文化中心举办的“中国城里品中国”系列文化活动之一。 伊莎贝尔·罗德里格斯摄

此次活动是在美京中国文化中心举办的“中国城里品中国”系列文化活动之一。前几场活动的主题涵盖民乐、泥塑、中秋游园会、书法、剪纸等。系列活动由哈维中文学校、美中实验学校和希望中文学校联合主办。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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