陈汀 刘恺

新华社第比利斯4月23日电（记者陈汀 刘恺）由中铁隧道局承建的格鲁吉亚南北交通走廊科维谢提至科比段公路古多里隧道23日顺利贯通。

格鲁吉亚总理科巴希泽在贯通仪式上表示，这条隧道是格鲁吉亚境内最大隧道，将有助于山区居民的冬季出行和货物运输，让当地居民和游客的出行更安全，极大助力格鲁吉亚经济发展。

中铁隧道局格鲁吉亚南北公路隧道项目经理岑道勇在接受新华社记者采访时说，项目建成将对完善格鲁吉亚公路网起到重要作用，同时解决北部山区冬季交通中断的问题，促进该地区经济发展。

古多里隧道工程建设采用全球最大直径全断面硬岩掘进机“高加索号”。该掘进机完全采用中国设计、中国标准，由中方独立制造。掘进机直径15.08米，全长182米，总重量3900吨，最大推力2.26万吨，总功率9900千瓦。

科维谢提至科比段公路隧道位于格鲁吉亚北部，主要包括一条长约9000米的主隧道和应急隧道，是格鲁吉亚在建的最大单体基建项目。隧道建成后，该段公路行车时间将从1小时缩短到20分钟，大大提高格南北公路通行效率和行车安全性。

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