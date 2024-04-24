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赵乐际在墨西哥参议院成立200周年庆祝活动上发表视频致辞

2024年04月24日13:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月24日电　应墨西哥参议长里维拉邀请，全国人大常委会委员长赵乐际于墨西哥当地时间23日在墨参议院成立200周年庆祝活动上发表视频致辞。

　　赵乐际在致辞中代表中国全国人大向墨西哥参议院成立200周年致以热烈祝贺。他表示，中国和墨西哥虽然相距遥远，但友谊源远流长，人民相知相亲。两国建交50多年来，始终在发展道路上相互理解和支持，政治互信日益深化，务实合作成果丰硕，给两国人民带来实实在在的利益。去年11月，习近平主席与洛佩斯总统成功会晤，为两国关系发展提供战略引领，为双边合作擘画蓝图。中墨关系的战略性、互补性、互利性不断凸显。中方愿同墨方一道，加强战略对接，挖掘合作潜力，发挥互补优势，丰富中墨全面战略伙伴关系的内涵。

　　赵乐际指出，中国全国人大同墨西哥联邦议会一直保持友好交往，自2010年起已经举办了5届中墨立法机构对话论坛。希望两国立法机构深化多层次、多领域交流交往，加强立法、监督等方面经验交流，为互利合作提供法律支持，夯实中墨友好的社会和民意基础。

　　赵乐际表示，墨西哥在拉美地区和全球具有重要影响力。中方愿同包括墨西哥在内的拉美国家加强多边协作，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，维护国际公平正义和发展中国家正当权益，推动中墨、中拉关系行稳致远，构建中拉命运共同体。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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