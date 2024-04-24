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通讯｜中国“幸福草”助力卢旺达青年实现创业梦

2024年04月24日13:26 | 来源：新华网
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新华社基加利4月24日电 通讯｜中国“幸福草”助力卢旺达青年实现创业梦

新华社记者周楚昀 吉莉

在卢旺达首都基加利的卡布耶地区，一家食用菌培育工坊正有序运转。工人们将菌草粉、棉籽壳和水按比例倒入搅拌机，而后将混合物送入装袋机，制成一个个食用菌培养袋。

“将培养袋高温消毒，在无菌环境下接入菌种，等待约35天，菌丝长满整个菌袋时就可以栽种了。”这家工坊的所有者莱昂尼达斯·穆希米伊马纳告诉记者。

穆希米伊马纳大学毕业后想自主创业，在中国专家的技术指导下，他开始尝试生产菌袋和鲜菇。2013年，经中国援助卢旺达农业技术示范中心推荐，穆希米伊马纳得以前往中国，到福建农林大学参加菌草技术培训。学成归来后，他建起这家工坊。据穆希米伊马纳介绍，工坊每月最多可生产约3万个菌袋，每周能收获600公斤鲜菇。

中国援卢农业技术示范中心于2011年正式运营，在当地示范和推广水稻、旱稻、菌草、水土保持和蚕桑养殖技术。菌草技术培训班目前已举办47期，为当地培养了近1800名相关农业技术人才。

据该中心农业专家郑瑞金介绍，中国援卢农业技术示范中心迄今已扶持50多家生产食用菌菌袋的卢旺达企业和合作社，目前从事食用菌培育的当地农户超过4000户，整个产业链带动3万多人就业。

“来自中国的菌草在卢旺达被称为‘幸福草’。”郑瑞金说。通过中国的“幸福草”，不少卢旺达青年像穆希米伊马纳一样，实现了创业梦。

34岁的尼扬博·奥贝德家住南方省穆汉加市附近，距离中国援卢农业技术示范中心不远。从事食用菌培育行业5年多来，奥贝德在南方省和东方省各拥有一家工坊。

“菌菇是一种营养丰富的食物。从种植、收割菌草再到生产菌袋、培育菌类，每个环节都需要劳动力的参与。”奥贝德说，这一产业在改善居民营养均衡状况、创造就业方面发挥积极作用。

得益于中国援卢农业技术示范中心多年的技术支持，穆希米伊马纳的工坊扩大了生产规模。工坊目前有10名全职雇员，旺季还要招聘几十名临时工。生产的菌菇不仅供应基加利，还出口到乌干达和刚果（金）等国家。

奥贝德去年6月到中国参加菌草技术培训，参观了一些拥有充足资金和员工的大型企业。他说：“我相信通过奋斗，总有一天我的工坊也可以做大做强。”（参与记者：董江辉）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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