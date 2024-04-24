人民网罗马4月23日电 （记者谢亚宏）法国华裔画家朱德群的回顾展“ 朦胧的银河 ”于4月20日在威尼斯的圣乔治·马焦雷岛上开幕，与第60届威尼斯国际艺术双年展同期举行。展览在威尼斯圣马可广场对面的圣乔治·马焦雷岛上举行，由艺术史学家 Matthieu Poirier 担任策展人。

展览将按时间倒序呈现朱德群的油画作品，从晚期的大型画作到早期的小型画作。场景设计为 360°，将在同一空间的三个建筑层面上展示作品，展厅独特的多层次结构设计更能完美呈现画家笔下灵动的星云图像感，令观者身临其境、沉浸其中，体验其深邃的艺术魅力。他的画作融合东西方文化的精髓，现代与古典元素相互碰撞，展现出宇宙的别样审美张力，充满着浓厚的情感色彩。人们在欣赏画作的同时，也得以开启一场关于艺术、文化和历史的深度对话，享受视觉带来的愉悦，引发深入的思考。

据悉，本次展览将持续开放至6月30日。期间，展览将向公众展示朱德群的约50幅作品，领略其出众的艺术才华。

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