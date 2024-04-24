人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

朱德群回顾展“ 朦胧的银河 ”在威尼斯启幕

2024年04月24日10:12 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马4月23日电 （记者谢亚宏）法国华裔画家朱德群的回顾展“ 朦胧的银河 ”于4月20日在威尼斯的圣乔治·马焦雷岛上开幕，与第60届威尼斯国际艺术双年展同期举行。展览在威尼斯圣马可广场对面的圣乔治·马焦雷岛上举行，由艺术史学家 Matthieu Poirier 担任策展人。

展览将按时间倒序呈现朱德群的油画作品，从晚期的大型画作到早期的小型画作。场景设计为 360°，将在同一空间的三个建筑层面上展示作品，展厅独特的多层次结构设计更能完美呈现画家笔下灵动的星云图像感，令观者身临其境、沉浸其中，体验其深邃的艺术魅力。他的画作融合东西方文化的精髓，现代与古典元素相互碰撞，展现出宇宙的别样审美张力，充满着浓厚的情感色彩。人们在欣赏画作的同时，也得以开启一场关于艺术、文化和历史的深度对话，享受视觉带来的愉悦，引发深入的思考。

据悉，本次展览将持续开放至6月30日。期间，展览将向公众展示朱德群的约50幅作品，领略其出众的艺术才华。

(责编：燕勐、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部