与会嘉宾合影。人民网记者 张志文摄

人民网迪拜4月23日电（记者张志文）4月22日，上海市静安区在阿联酋迪拜中国创新中心举办招商服务推介会。阿联酋意大利商会、阿联酋印度商会、阿联酋澳大利亚商会、古赖尔家族企业集团、哈伊马角旅游局投资部、沙迦投资局、迪拜机场自由区、乌姆盖万自由区等机构负责人出席。

上海市静安区委书记于勇在致辞中表示，今年是阿联酋和中国建交40周年，中阿共建“一带一路”，经贸合作呈现多元化特点。静安作为上海中心城区核心区，长期以来坚持以开放促改革、促发展、促创新，着力打造“国际静安 卓越城区”，是上海参与国际合作的前沿阵地。

迪拜商会地区主任哈立德·阿里和中国创新中心主席哈姆丹·多勒先后致辞。他们分别从迪拜商会和中国创新中心的角度出发，阐述了中东市场的巨大潜力，并强调创新与合作在推动经济发展中的重要性。

作为企业代表，平安资产管理有限责任公司董事长黄勇分享了该公司在国际合作方面的经验和未来规划，指出中阿之间的经济互补性，为双方在金融科技和资产管理等领域开展合作提供了广阔的空间。

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