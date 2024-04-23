王毅访问柬埔寨并主持中柬政府间协调委员会第七次会议联合新闻稿
新华社金边4月23日电（记者吴长伟）2024年4月21日至23日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅访问柬埔寨。其间，王毅分别会见柬国王西哈莫尼、参议院主席洪森、首相洪玛奈，同柬副首相孙占托共同主持中柬政府间协调委员会第七次会议，同柬副首相兼外交与国际合作部大臣宋金达举行会谈。
双方一致认为，中柬是守望相助、患难与共的铁杆朋友。在习近平主席同柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设不断走深走实，“钻石六边”合作架构更加充实，“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设取得积极进展，给两国带来实实在在的利益。双方同意发挥中柬政府间协调委员会的统筹协调作用，持续推进高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体建设，共同倡导自由、开放、平等、包容、普惠的多边主义和经济全球化。
中方重申支持柬埔寨选择符合本国国情的发展道路，支持柬埔寨维护国家主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉柬埔寨内政。柬方重申恪守一个中国政策，承认中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。柬方反对任何利用台湾问题干涉中国内政的图谋，反对任何形式的“台独”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，绝不同台湾发展任何形式的官方关系。
双方同意密切高层交往，深化治国理政经验交流。加强防务合作，继续办好联演联训，推进医疗卫勤、人员培训、扫雷等合作，共同打击网赌电诈、贩毒等跨国犯罪。
双方同意，推动共建“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”第一阶段对接，尽快制定“工业发展走廊”合作规划，推进中柬铁路前期规划设计，推动中国农业示范中心等更多“鱼米走廊”早期收获项目落地，深化中柬全面战略合作伙伴关系。高质量实施中柬自贸协定，支持柬优质农产品输华，鼓励更多中资企业赴柬投资。
双方同意以“中柬人文交流年”为契机，鼓励两国旅游交流，增加两国间往来航班，支持柬埔寨发掘旅游文化资源，开展更多青年、地方、友好组织间务实交流。柬方将为中国文化中心在柬恢复运营提供支持。
双方重申愿积极开展全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议框架内合作。继续加强在澜湄合作、中国－东盟合作等平台协调配合。双方都认为，维护地区来之不易的和平稳定局面，促进地区发展繁荣，符合地区国家共同利益。双方强调将全面有效落实《南海各方行为宣言》，推进“南海行为准则”商谈，争取早日达成“准则”。
双方签署了基础设施、检验检疫等领域合作文件，共同出席《真腊风土记》中柬直译版新书发布仪式、柬埔寨椰子输华启动仪式。
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