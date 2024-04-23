新华社北京4月23日电 中国外交部已于4月22日宣布，应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，美国国务卿布林肯将于24日至26日访华。22日，外交部北美大洋洲司负责人就此向媒体做了背景吹风，介绍了访问相关情况。

美大司负责人表示，布林肯国务卿此次访华，是中美落实两国元首旧金山会晤共识，保持对话、管控分歧、推进合作、加强国际事务协调的一部分。双方一直就此次访问保持沟通。4月2日，拜登总统同习主席通话时表示，希望安排布林肯国务卿访华。中方对此表示欢迎。

去年11月，中美元首在旧金山举行历史性会晤，达成一系列重要共识和成果，开辟了面向未来的“旧金山愿景”。年初习近平主席同拜登总统就中美建交45周年互致贺信，3月27日集体会见美工商界和战略学术界代表，4月2日应约同拜登总统通电话。在两国元首的战略引领下，中美关系呈现止跌企稳的态势。与此同时，两国关系中的消极因素也很突出。美方顽固推进遏华战略，不断采取干涉中国内政、抹黑中国形象、损害中方利益的错误言行，对此我们予以坚决反对反制。

相互尊重、和平共处、合作共赢，始终是中方看待和处理中美关系的根本原则。以和为贵、以稳为重、以信为本，是中方处理今年中美关系的遵循。对布林肯国务卿此次访问，中方主要聚焦五大目标。

第一，树立正确认知。这始终是中美关系必须扣好的“第一粒纽扣”。中美到底是伙伴还是对手，这是一个根本性的问题，不能犯颠覆性错误。我们始终认为，大国竞争不是这个时代的底色，也解决不了中美两国和世界面临的问题。中美两个大国，不能不来往、不打交道，更不能冲突对抗。中美关系应该稳下来，好起来，沿着稳定、健康、可持续的道路向前走。同时，中国有必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线。拜登总统多次重申美国不寻求进行“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求遏制中国发展，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突，以及不寻求同中国“脱钩”等。我们敦促美方将拜登总统上述承诺落到实处，同中方一道，将“旧金山愿景”变成实景，而不是继续以“竞争”之名行对华围堵遏制打压之实。双方外交团队将在已经达成的相互尊重、和平共处、保持沟通、防止冲突、恪守联合国宪章、在有共同利益的领域开展合作、负责任地管控双边关系中的竞争因素7点共识基础上，继续进行中美关系指导原则磋商。

第二，加强对话。旧金山会晤以来，中美在各层级各领域开展了一系列重要接触，双方外交安全、经贸财金、气候变化以及执法、农业、文化等部门负责人通过访问、会晤、通话、工作组会议等方式保持互动，两军恢复沟通对话。旧金山会晤建立或重启的20多个机制性磋商持续运转。中方对话沟通的大门始终是敞开的。同时美方必须认识到，不能为沟通而沟通，不能说一套做一套，更不要幻想从所谓“实力地位”出发同中方打交道。所谓的美盟体系是冷战时期的产物，体现的是过时的冷战思维和你输我赢的零和博弈理念。美方沉迷于裹挟盟友搞反华小圈子，完全是逆潮流而动，不得人心，也没有出路。

第三，有效管控分歧。中美过去、现在、将来都会存在分歧，但不能让分歧主导中美关系，必须对中美关系坚持全过程管理。美方尤其不能触碰中方在台湾、民主人权、道路制度、发展权利等问题上的红线。中方维护国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚定不移，将重点就台湾、经贸科技、南海等问题阐明严正立场、提出明确要求。

台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。台湾是中国的一部分，台湾问题是中国内政。“台独”和台海和平水火不容。台海和平稳定面临的最大威胁是“台独”势力分裂活动和外部纵容支持，我们绝不会听之任之。中方坚决反对美方近期在台湾问题上的错误言行，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，把拜登总统不支持“台独”的表态落实到行动上，反对“台湾独立”，停止武装台湾，停止干涉中国内政，支持中国的和平统一。

美国针对中国的经贸科技打压措施变本加厉，在出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取新的措施，严重损害中方利益。这不是“去风险”，而是制造风险。美方抛出的所谓“中国产能过剩论”，看似是经济概念，实质是虚假叙事，背后包藏的是遏制打压中国产业发展的祸心，旨在为本国谋求更有利竞争地位和市场优势，是赤裸裸的经济胁迫和霸道霸凌。近年来，中国电动汽车、锂电池、光伏产品等产品出口增多，这是国际分工和市场需求的结果，有利于推动世界绿色发展。美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税，已被世贸组织裁定违反世贸规则，受到众多世贸成员的反对。美方出于国内政治需要发起新的301调查，是一错再错。各国的国家安全关切必须正当合理且有边界。我们坚决反对美方将经贸科技问题政治化，也正告美方，打压中国科技就是遏制中国高质量发展，剥夺中国人民的正当发展权利，中方必将坚决应对。

中方坚决反对美方插手南海问题，挑拨中国和东盟关系。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，愿意继续通过对话协商与有关当事方妥善处理涉海问题，共同维护南海和平稳定。同时，中国的领土主权和海洋权益不容侵犯，中国维护自身合法权利的决心意志坚定不移。中美已建立海上事务和亚太事务磋商机制，双方可以继续对话。但美国不是南海问题当事方，不应该介入，更不要搅局。

第四，推进互利合作。一段时间来，双方在禁毒、执法、科技、人工智能、农业、卫生、气变等领域取得了一些进展。两国直航航班增加，工商界和地方省州往来密切，青少年交流活跃，文体互动热络，大熊猫保护合作有序推进。这些充分说明，中美有着广泛的共同利益，可以互利共赢，也充分说明中美关系的希望在人民、基础在民间、未来在青年、活力在地方。

芬太尼不是中国的问题，也不是中国造成的问题，但我们没有袖手旁观，愿意向美国人民提供帮助。旧金山会晤以来，中方言出必行，中美禁毒合作取得了进展，中方也为此作出了巨大努力。美方应对等解决中方关切。

第五，共同承担大国责任。中美同为安理会常任理事国，对维护国际和平与安全负有特殊责任。中方在中东、乌克兰、朝鲜半岛等热点问题上发挥着建设性、负责任的大国作用，我们希望美方同样如此。

国际社会对美国在安理会独家否决巴勒斯坦成为联合国正式成员国感到极为不满和失望。巴勒斯坦成为联合国正式成员国不应是巴以谈判的结果，而是给予巴勒斯坦平等的谈判条件，是迈向两国方案的重要一步。在遵守国际法和安理会规则方面，美国没有例外和特权，应该放下唯我独尊的霸权心态。美方应该和其他成员国一道，履行应尽的国际责任，支持安理会2728号决议，推动尽快在加沙地区实现全面停火，拯救巴勒斯坦人民于水火之中。中方将就此向美方提出明确要求。

乌克兰危机存在进一步恶化升级的危险，应该推动降温，通过谈判，而不是由枪炮来结束这场战争。政治解决不是让谁赢谁输，而是让和平胜出。中国不是乌克兰危机的制造者和当事方，始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈，推动政治解决，将继续为此发挥建设性作用。美方需要切实反思自身在乌克兰危机中应当承担的责任，不要做拱火浇油、借机渔利的事情，不得攻击抹黑中俄正常的国家关系，挑动阵营对抗，更不得对华抹黑诋毁、甩锅推责。美方还应立即停止对中国企业和个人滥施单边制裁。乌克兰问题不是中美之间的问题，美方也不要把它变成中美之间的问题。

在被问及如何看待美近日同日本、菲律宾举行领导人峰会等消极动向时，美大司负责人表示，中方已就美近期针对中国推进“印太战略”，在中国周边采取一系列涉华错误言行表明严重关切。美方在菲律宾部署中程导弹发射系统，加剧地区紧张局势，增加误解误判风险。美英澳拼凑的“三方安全伙伴关系”，执意在地区进行核潜艇开发，引发严重核扩散风险，加剧军备竞赛。亚太地区不是谁的后花园，不应该成为大国角斗场。我们敦促美方切实尊重他国安全关切和地区国家维护和平稳定的努力，摒弃冷战思维，停止制造军事紧张和阵营对抗，停止在中国周边拼凑反华遏华“小圈子”。

针对美方声称将在此访中就人权问题表达关切，美大司负责人表示，涉疆、涉藏、涉港问题都是中国内政，与所谓人权无关，美方不得以人权为借口干涉中国内政。人权不是哪个国家的专利。一国人权怎么样，各自人民最有发言权。美方应该首先正视自身人权问题，没有资格对他国指手画脚。

在谈到中国社会高度关注的美方盘查滋扰甚至遣返中国留学生问题时，美大司负责人表示，美方不断泛化国家安全概念，在没有确切证据的情况下随意对中国留学生取消签证、禁止入境、强制遣返，给当事人造成极大伤害，美一些机场的“小黑屋”成为中国留学生的“噩梦”，同美方便利和支持两国人文交流的表态南辕北辙。中方将继续敦促美方停止毒化两国民意环境，停止阻挠两国人民友好交流，纠正错误做法，对有关案件进行彻查，还受害者一个说法。中国政府执政为民，将继续采取措施，坚决维护中国公民正当合法权益。

(责编：杨光宇、胡永秋)