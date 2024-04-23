新华社金边4月23日电（记者吴长伟）当地时间4月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在金边会见柬埔寨参议院主席洪森。

王毅首先转达中国领导人的亲切问候，祝贺柬埔寨人民党在第五届参议院选举中获得压倒性胜利，祝贺洪森全票当选参议院主席。

王毅表示，在习近平主席和柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设迈向高水平、高质量、高标准的新时代。今年是双方构建新时代中柬命运共同体的开局之年，也是“中柬人文交流年”。今天上午，我同孙占托副首相共同主持中柬政府间协调委员会第七次会议，就深化两国全面战略合作达成多项共识。中方愿同柬方一道，以落实高层共识为主线，传承和弘扬中柬高度互信、团结协作、互利共赢的优良传统，推动“工业发展走廊”和“鱼米走廊”等重大项目尽快落地见效，加强治国理政经验交流，密切立法机构合作，推动党际交往再上新台阶，让中柬友好给两国人民带来更多福祉。

洪森请王毅转达对中国领导人最诚挚的问候。洪森表示，柬埔寨已顺利实现代际交替，政局稳定、经济发展、民生改善、前景可期。中国是柬埔寨的亲密朋友和战略伙伴。柬方奉行友华政策决心不变，推进对华合作决心不变。柬中政府间协调委员会第七次会议成功举行，达成很多共识，体现了双方高度的政治互信，将为柬发展提供重要动力。希望双方进一步拓展合作领域、丰富合作内涵，实施更多重大项目，推动两国命运共同体建设不断取得新的积极进展。

(责编：杨光宇、胡永秋)