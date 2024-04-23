新华社华盛顿4月21日电 特写丨用中文架起中美人文交流之桥

新华社记者许缘 邓仙来

跳完名为《小城谣》的中国舞后，身着粉色汉服长裙的索菲亚蹦蹦跳跳回到妈妈身边，神情略显羞涩却又带着一丝骄傲。“你跳得真棒！”妈妈向索菲亚竖起大拇指。

中国驻美国大使馆20日举办名为“中文：架起文明互鉴桥梁”的国际中文日主题活动。来自华盛顿地区、纽约州、犹他州、明尼苏达州、特拉华州等地近400名中文学习者、教育者、中国传统文化爱好者来到使馆，体验书法、诗词、武术等中国传统文化项目，聆听中国书法绘画文化讲座，表演和欣赏各类才艺。

索菲亚来自特拉华州，今年11岁，已学习中文7年。她用流利的中文告诉记者，学习中文是“非常棒的体验”。索菲亚的妈妈米歇尔认为，未来中文将在全球范围内得到更广泛应用，尤其是在商业领域。她说：“学习中文能给我的孩子带来更多发展机遇。”

在当天众多表演节目中，汉服秀是重头戏之一。来自纽约州长岛市友谊学院的10余名教师和学生身着中国古代不同朝代的代表服饰，为大家展现中国服饰文化。他们有的手执莲花，寓意“出淤泥而不染、濯清涟而不妖”的君子情怀；有的轻摇折扇，演绎中国古代文人雅士“儒雅、谦和”的独特气质。

罗斯在当天的演出中扮演一位中国唐朝文人。罗斯从六年级开始学习中文，已经学习5年中文。在学习过程中，罗斯不仅对中文产生了浓厚兴趣，还被中华文化的博大精深吸引。汉服是他最喜欢的中国文化元素之一。罗斯说，通过汉服表演，他了解了汉服中交领的样式和腰带的系法，同时感佩于汉服对整个亚洲服饰文化的深远影响。

友谊学院中文教师杨行向记者介绍，学院每年都会在纽约华人聚居区法拉盛宣传和展示中国传统文化，每次都能吸引数千人观摩欣赏。她认为，中文和中国文化在纽约地区非常流行，中文教育在美国的发展前景也呈现稳中向好趋势。作为教师，杨行希望自己的学生能够成为中美文化交流的桥梁，今后能够为中美关系和中美文化交流作出贡献。

中国驻美国大使馆教育处公使衔参赞沈雪松在当天的活动中表示，中美关系虽经历跌宕起伏，但两国人文交流、文明互鉴始终没有中断；希望继续通过在美中文教育架设沟通桥梁，通过文明互鉴系紧两国人文交流的纽带。

美国外语教学委员会执行总裁马蒂·阿伯特在致辞中说，学习中文是大家作出的最好选择，希望中文学习者特别是年轻学生都能坚持下去，通过学中文走近中国、了解中国文化和中国人民，成为美中人文交流的使者。

虽然索菲亚和罗斯已学习中文多年，但还从未到过中国。他们都迫不及待想实地了解中国。索菲亚说，她最想去北京，因为“我听说那里种满了鲜花，特别漂亮”。

尼娅在华盛顿一所高中学习中文。她将在今年5月底前往云南师范大学交流访学。这是她首次去中国，她对此十分期待：“作为一个美国人，中国将在我的人生中画下浓墨重彩的一笔。”（参与记者：胡友松）

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