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大堡礁遭遇有记录以来最严重白化

2024年04月23日09:30 | 来源：新华网
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2021年6月2日，在澳大利亚昆士兰拍摄的大堡礁（无人机照片）。新华社发（胡泾辰摄）

2021年6月2日，在澳大利亚昆士兰拍摄的大堡礁（无人机照片）。新华社发（胡泾辰摄）

　　新华社悉尼4月22日电　澳大利亚大堡礁海洋公园管理局日前发布报告说，大堡礁正在经历有记录以来最严重的大规模白化事件。整体珊瑚礁群的四分之三都出现了白化迹象，近40%的珊瑚礁出现了高度或极度白化。

　　该报告是基于对大堡礁约3000个珊瑚礁中1080个珊瑚礁的空中调查以及对少量珊瑚礁的水下调查得出的。结果表明，大堡礁整体都出现了白化现象，中部和南部地区尤为严重。

　　当海洋温度过高时，珊瑚会吐出生活在其组织中的为其提供颜色和大部分能量的藻类，这样一来，珊瑚就会呈现白色，称为“白化”。如果海洋温度不能恢复正常，珊瑚会大量死亡，进而威胁到依赖珊瑚的物种和食物链。

　　据介绍，这是8年来大堡礁第五次发生大规模白化事件。研究人员警告说，气候变化导致的海洋温度升高，使得珊瑚在一次次白化事件之间恢复起来更加困难。

　　大堡礁是澳大利亚东北海岸外一系列珊瑚岛礁的总称，是世界上最大的珊瑚礁群，也是非常重要的海洋生态系统。由于反复白化，大堡礁结构正在发生根本性转变。研究人员表示，这不是珊瑚礁死亡或消失的问题，而是珊瑚礁生态系统正在发生转变的问题。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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