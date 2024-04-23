新华社加拿大蒙特利尔4月21日电（记者林威）世界反兴奋剂机构（WADA）21日重申立场，表示在审查了德国电视一台（ARD）发布的关于中国游泳运动员的纪录片之后，WADA依然“坚定支持”自己对中国运动员的科学调查结果和法律决定，并将召开新闻发布会澄清相关事实。

WADA在21日发表的一份声明中说，WADA注意到ARD发布了一部相关纪录片，对其审查后，WADA依然坚定支持自己此前的调查结果和决定。WADA的独立情报和调查部门对收到的所有指控都进行了跟进，这些指控没有得到任何证据的证实。

声明称，基于曲美他嗪药理学专家收集、评估和测试的所有科学证据和情报以及反兴奋剂专家的意见，WADA根据《世界反兴奋剂条例》，没有依据质疑中国反兴奋剂中心的调查结果，而世界泳联也接受了这一立场。

WADA宣布，将于当地时间22日上午举行新闻发布会以澄清相关事实。世界反兴奋剂机构主席班卡和相关主要官员将出席新闻发布会，回答媒体提问。

2021年1月在河北省石家庄市正定县举行的全国游泳争霸赛中，中国反兴奋剂中心实施了兴奋剂检查。结果显示，有运动员的样本呈极低浓度的曲美他嗪阳性。中国反兴奋剂中心第一时间从各方面全方位展开深入细致调查，并结合兴奋剂检查、检测等相关证据，认定所涉运动员没有故意使用违禁物质，阳性也不是使用药品、营养品等因素导致的，而是在参加此次赛事期间，在完全不知情的情况下摄入了受到曲美他嗪污染的食物导致。

WADA对本案进行了充分审查，认为无法反驳曲美他嗪来自污染的可能性，案卷材料中的检测数据也符合污染可能，应认定运动员无过错或无疏忽。根据相关规定，为保护运动员的合法权益，不按兴奋剂违规处理且相关方未对案件提起上诉，处理结果不对外公布。

世界反兴奋剂机构成立于1999年。其主要任务是协调和监督全球反兴奋剂事务，制定反兴奋剂条例和一系列标准，指导、规范各地反兴奋剂工作等。

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