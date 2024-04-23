新华社德国汉诺威4月21日电（记者车云龙）2024年德国汉诺威工业博览会21日晚举行开幕式。今年展会主题是“为工业可持续发展注入活力”，将聚焦于碳中和生产、氢燃料电池等话题。

今年汉诺威工博会定于4月22日至26日举办，吸引来自约60个国家和地区的近4000家参展商。工博会官网显示，本届展会中国展商数量占三成，仅次于东道主德国。

本届展会重点关注的领域包括能源转型、工业4.0、数字化、人工智能与机器学习等。来自氢能和燃料电池领域的500余家参展商将展示能源解决方案。

4月21日，德国总理朔尔茨在德国汉诺威工业博览会开幕式上致辞。新华社记者 任鹏飞 摄

德国总理朔尔茨在开幕式上说，德国能源转型的关键是以气候友好方式和可承受价格生产更多电力，力争到2030年80%的电力来自太阳能、风能等可再生能源。

4月21日，挪威首相斯特勒在德国汉诺威工业博览会开幕式上致辞。挪威是今年展会主宾国。新华社记者 任鹏飞 摄

挪威是今年展会主宾国。挪威首相斯特勒致辞说，挪威展商将展示绿色转型解决方案，如绿氢、碳捕获系统等。

汉诺威工博会诞生于1947年，现已成为全球最具影响力的工业展会之一。

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