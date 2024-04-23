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四川省农业厅代表团访问巴西中国和平统一促进会会馆

2024年04月23日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢4月21日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间4月21日，正在巴西里约热内卢访问的四川省农业厅副厅长陈孟坤一行到访巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，与里约侨界代表举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

陈孟坤向与会嘉宾介绍了四川省在市场规模、清洁能源、综合立体交通以及文旅资源方面的发展优势，总结了四川“三农”工作的四张名片。陈孟坤表示，四川省与巴西在农业合作方面有一定基础，希望通过此次巴西之行，与巴西各州市在农业领域建立更加密切的合作，同时也欢迎侨胞来四川考察、交流与合作，共同探索在农业领域的合作机会。

四川省农业厅副厅长陈孟坤在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

四川省农业厅副厅长陈孟坤在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，里约侨胞历来爱国爱乡，积极发挥了海外侨胞的桥梁纽带作用，以“侨”为“桥”，为中巴各领域交流与务实合作做出了不可或缺的积极贡献。希望侨胞们利用好此次与四川省农业厅代表团座谈的机会，拓宽双方沟通交流的渠道，为中巴经贸合作，特别是农业领域的合作搭建更广阔的合作平台。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春对代表团的到访表示热烈欢迎，并回顾了历年来巴西和统会与四川省各部门开展的友好交往。他表示，巴西和统会将继续发挥其“民间大使”优势，发挥海外华侨华人桥梁作用，整合资源、内引外联，实现海外侨胞、住在国和祖国三方互利共赢、互惠合作、成果共享，让中巴合作更好惠及两国人民和各自国家现代化发展。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领馆领事曾粲，巴西和统会永久名誉会长王俊晓、监事长魏贵德、执行会长林海平、第一常务副会长王申晓等侨界代表以及多名旅巴台胞参加了座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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