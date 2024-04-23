章思远

近期，美国及其盟友在亚太地区动作频频。日本首相岸田文雄访美，美日菲在华盛顿举行首次三边峰会。《美日领导人联合声明》《日菲美领导人共同愿景声明》中都包含一些对中国的无端指责和恶意抹黑。美盟“抱团遏华”的险恶用心昭然若揭。

美国曾公开表示美与盟友伙伴合作“不针对中国”，然而以美国为首的各种“小圈子”对华阵营对抗色彩愈发浓厚，已成为地区和平稳定的最大威胁。美日菲罔顾《南海各方行为宣言》共识和地区和平稳定的现实，动辄拿《美菲共同防御条约》《美日安保条约》威胁中国，将中国海警冷静克制专业的海上执法污蔑为“危险和侵略行为”。美日借三边峰会和美日澳菲南海联合巡航为菲律宾在南海挑衅打气壮胆。正是仗着有拉偏架的域外大国撑腰，菲律宾才敢胡作非为，一再派船非法闯入中国仁爱礁附近海域，并上演冲撞中国海警船的“碰瓷”闹剧。美国肆意渲染“中国威胁”制造焦虑紧张，把原本安宁的亚太地区当做与中国博弈的“地缘角斗场”，玩的仍是冷战思维驱使的集团政治。

美式“小圈子”看似热热闹闹，但美唯我独尊的霸道作风和煽风点火、拱火浇油的言行实在不得人心。美国在乌克兰危机、巴以冲突中的表现已经让世界人民看透了美式民主的虚伪。美国四处兜售的“民主对抗威权”叙事漏洞百出、应者寥寥。美国国内的党争、举债、移民危机等弊病已积重难反。内病外治、甩锅推责的荒唐闹剧不断上演，“美式民主”受到越来越多的质疑和批判。

与美国在亚太地区大搞封闭排他“小圈子”不同，中国秉持亲诚惠容理念，深化同周边国家的友好合作，做了很多暖人心的实事，走出了一条共建亚洲命运共同体的新路。中国与东盟已连续4年互为最大贸易伙伴。新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究院4月2日发布的《东南亚态势报告：2024》显示，中国自2019年以来一直被东南亚人视为在经济和政治上对东南亚最具影响力的国家，对所属国家对华关系前景表示乐观的受访者均超过了半数。积极评价美国主导的“印太经济框架”（IPEF）的受访者由去年的46.5%降到了今年的40.4%。

中国人正忙着勤劳致富、改善生活，本无意理会美国和盟友伙伴如何互动。但人家损人利己的如意算盘打得啪啪响，事事时时处处针对中国、挑明了不惜以损害中国利益为代价加强“盟伴合作”。中国的态度很明确，坚决反对有关国家操弄集团政治，坚决反对任何挑起和激化矛盾、损害他国战略安全和利益的做法，坚决反对在本地区搞封闭排他的“小圈子”。

亚太地区应该成为各国促进合作的大舞台，而不是挑起对抗的角斗场。美国和其盟友国家应摒弃冷战思维，趁早打消通过制造阵营对抗生乱谋利的念头，切实尊重亚太地区各国人民求和平、谋发展、促合作的愿望，共同维护来之不易的和平稳定局面和良好发展势头。

（作者是国际问题观察员）

(责编：曹欣悦、刘慧)