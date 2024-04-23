新华社北京4月22日电 题：世界关注中国经济“新生力”

新华社记者

苹果公司宣布将在华扩大应用研究实验室、阿斯利康在江苏无锡投资4.75亿美元新建小分子创新药工厂、美光科技公司宣布扩大在华投资，加强与中国在半导体及数字经济领域的合作……今年以来，外资在华布局呈现一个重要趋势：把更多精力和投资倾注到创新赛道。这一趋势与中国当前加快发展新质生产力密不可分。

下一个“中国”还是中国。对于世界而言，中国以创新为驱动、以全要素生产率提升为核心标志的新质生产力，正在全球产业版图里形成新的吸引力。

强磁吸引，为世界经济注入新动能

科幻电影《流浪地球2》中出现的无人驾驶卡车并非电影特效，在上海西井科技股份有限公司的展厅里，记者见到了原型——无人驾驶新能源商用车Q-Truck。

一辆西井科技的无人驾驶重卡Q-Truck（前）在位于上海的无人驾驶商用车联合实验室场地上进行动态测试（2023年9月26日摄）。 新华社记者 方喆 摄

“无人驾驶卡车的工作效率已经趋近人工驾驶效率水平。”西井科技高级副总裁张波介绍说，Q-Truck全程自主无人换电，可应用于海陆空港、工厂等多个场景，即便在气候恶劣、路况复杂的作业环境下，也能不停歇地工作，将人从高强度、长时间、高危的驾驶作业中解放出来。

2020年，Q-Truck驶向海外，落地泰国林查班港，助力港口智能化转型。据悉，如今该港口大约一半的集装箱都由Q-Truck运输，大大提高了运输效率。目前，西井科技为新加坡、英国、阿联酋等18个国家和地区的客户提供产品和服务，公司的无人驾驶车队在全球累计作业50.6万标准集装箱。

推动全球集装箱大物流可持续发展的Q-Truck凝聚着中国无人驾驶技术的创新力量，这也是新质生产力为世界经济注入新动能的一个缩影。作为世界经济增长的重要动力源，中国积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。

商务部数据显示，今年一季度，新设外资企业达1.2万家，同比增长20.7%。从引资结构看，一季度高技术制造业引资占比达12.5%，比上年同期提升2.2个百分点。资本“用脚投票”，显示新质生产力正向世界释放“强磁力”。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫认为，中国的经济发展模式本身已经发生根本性变化。如果说过去中国经济发展依靠廉价商品和劳动力驱动，那么现在，中国的经济发展则更依赖科技创新驱动。过去，中国被誉为“世界工厂”，而如今，中国应该被看作“科技工厂”。

泰国前副总理披尼认为，新质生产力正在成为东盟和世界变革发展的引擎，中国的新质生产力正让东盟特别是泰国获得前所未有的发展。沙特阿拉伯国家石油公司总裁阿明·纳赛尔表示，在中国的战略性新兴产业和未来产业方面，他“已经清晰地看见了新的（合作）领域”。

绿色转型，为可持续发展增添新活力

两块外观“差不多”的棉布，喷染图案后投入水中，片刻后取出。一张棉布的图案已经褪色，而另一张却依旧清晰。在山东烟台泰和新材集团股份有限公司，董事长宋西全用这样一个对比小实验向记者介绍公司全球首创的Ecody绿色印染技术。

时装产业常被诟病污染环境，其中一个重要原因就在于传统的印染工艺高耗能、高耗水、高污染。而Ecody绿色印染技术以天然生物质为原料，赋予纺织品在无盐、无碱、常温条件下快速染色的性能，环境友好、清洁高效，图案清晰的棉布正是使用了这项技术。

“我所理解的新质生产力一定是绿色生产力，资源消耗型、掠夺式发展不属于新质生产力。”宋西全表示，绿色印染技术是这家国内芳纶龙头企业近年来在绿色制造这一增量业务领域的突破之一。

记者在走访时观察到，像泰和新材一样，越来越多的企业正在运用科技创新推动传统产业绿色转型，焕发生机。

浙江杭州的中策橡胶集团高性能子午胎未来工厂，通过广泛应用新一代信息技术革新生产方式，实现智慧物流、智慧制造和智慧检测。如今在工厂里，听不到机器轰隆声，看不到漫天粉尘和忙碌的工人，但平均每7秒就能下线一条轮胎，“聪明”的工厂自己能干活。

上海峰飞航空科技有限公司近日向日本AAM（先进空中交通）先锋运营商交付首架电动垂直起降航空器（eVTOL）“盛世龙”，用于城市空中交通展示飞行。未来，随着越来越多的eVTOL公司进入规模化生产阶段，全球航空产业将朝着低碳转型之路持续迈进。

2月27日，在深圳蛇口邮轮母港，工作人员查看5座电动垂直起降航空器盛世龙。新华社记者 毛思倩 摄

复旦大学中国研究院副研究员刘典表示，中国发展新质生产力时强调环保与可持续性，如新能源汽车、太阳能电池等产业的发展，为全球绿色低碳转型提供了可借鉴的案例。

在新能源领域，中国产品正源源不断走出国门，推动全球绿色转型进程。2023年，以电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池为代表的中国“新三样”出口在全球贸易疲软背景下逆势增长，同比增长高达29.9%。在扩大新能源产品出口的同时，中国还加大对其他国家可再生能源的直接投资。中国在东盟国家新能源汽车产业的直接投资增长迅速，在泰国建立了整车组装、汽车电池、零配件生产等完善的产业链。

绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。作为全球可再生能源领域的领跑者，中国加快发展新质生产力，将进一步为全球绿色转型增添活力。全球物流服务供应商DHL快递全球首席执行官蒋明燊表示，国际物流行业正朝着更绿色、更清洁的方向发展，与中国积极推进绿色与数字化转型不谋而合。尤其在可持续发展和绿色物流领域，中国市场和来自中国的大量创新为行业带来广阔发展机遇。

分享共进，为开放合作营造新生态

当前，一些国家企图以“小院高墙”“脱钩断链”等手段封锁技术流动、高筑贸易壁垒，谋求垄断创新生态，加剧世界科技鸿沟，阻碍全球发展。世界因此更加关注，中国将以何种方式发展新质生产力？

“要扩大高水平对外开放，为发展新质生产力营造良好国际环境”“积极引进国内外一流研发机构”“中国开放的大门会越开越大，我们愿意同世界各国加强交流合作，欢迎更多外国企业来华投资发展”……开放的中国，用开放的姿态和行动，点明了发展新质生产力的要义与方式。

近年来，中国在全球创新版图中发挥着越来越重要的作用。深入实施“一带一路”科技创新行动计划等，中国持续为全球重大议题和科技挑战贡献中国智慧。与此同时，在国际热核聚变实验堆计划、平方公里阵列射电望远镜、黑洞探测等国际科技合作项目中，中国科学家贡献良多，对外科技交流合作不断深化。

扩大高水平对外开放是发展新质生产力的题中之义。中国近年来不断加强国际交流合作，加快构建全方位、多层次、宽领域的科技开放合作新格局。去年11月，中国发布《国际科技合作倡议》，倡导构建开放自由的国际科技合作生态，探索互利共赢的全球科技创新合作新模式，促进科技创新成果互惠互享，让科技进步惠及全人类。

在杭州市钱塘区中策橡胶集团股份有限公司未来工厂内，无人叉车在运输产品（2024年2月23日摄）。新华社记者 江汉 摄

阿根廷工程和技术支持公司总裁费尔南多·法佐拉里表示，中国提出为发展新质生产力营造良好国际环境，与其他国家共享技术进步，这有助于加强各国间合作，在全球范围内进一步拓展市场。中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉认为，通过鼓励发展数字经济、智能制造和可持续能源等新兴产业，中国将为增强全球经济韧性作出贡献。这不仅有利于中国经济社会发展，也为全球技术进步营造良好合作氛围。

可以预见，加快发展新质生产力将推动构建“热带雨林”般的全球创新生态，不同生态位的国家和产业相互关联、相互影响、共同成长。

因“新”而活，向“新”而进，新质生产力正拓展中国经济发展的纵深，也为世界经济注入新动能，为绿色发展增添新活力，为全球开放合作创造新生态。新质生产力的世界意义，将在中国与世界书写的合作共赢故事中不断丰富。（记者：许苏培、刘海燕、许嘉桐、张辛欣、邵琨、陈国峰、龚雯、周蕊、朱涵）

(责编：燕勐、刘叶婷)