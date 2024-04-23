人民网罗马4月23日电 （记者郑彬）日前，中国驻意大利大使贾桂德在当地主流财经类媒体《米兰财经报》刊登署名文章《中国经济向好是“意大利制造”的绝佳机遇》，向意各界介绍中国经济发展现状，并对中意经贸领域合作未来提出期望。文章内容如下：

一段时间以来，全球地缘冲突加剧、国际合作动能减弱、逆全球化思潮抬头，世界经济复苏艰难曲折。与此同时，中国经济顶住下行压力，回升向好态势持续，去年国内生产总值超过126万亿元、增长5.2%，增速居世界主要经济体前列，贡献了全球三分之一的增长。今年一季度国内生产总值同比增长5.3%，开局良好。

中国发动机为何仍然强劲，下一个“中国”为何还是中国？首先，中国坚持新发展理念，持续推动高质量发展。中国不以牺牲环境和累积长期风险为代价换取短期增长，经济发展更加绿色、更可持续。通过前瞻性经济政策和产业布局，中国数年来新兴产业蓬勃发展，绿色转型成果斐然，新质生产力加速形成。电动汽车、太阳能电池、锂电池等“新三样”畅销全球，量子技术、集成电路、人工智能、生物医药、新能源等领域取得一批重大原创成果，绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色生活等领域的市场增量规模预计每年可达10万亿元。这些发展新动能将有效支撑中国实现今年5%左右的增长目标，也将为不断巩固传统优势，塑造新的增长点的“意大利制造”业提供发展机遇，为中意两国扩大新兴领域务实合作提供广阔前景。

其次，中国14亿人口的超大规模市场优势仍在不断增强。中国网络零售已位居全球第一、消费市场排名全球第二，各类商品在中国都拥有广泛客户群体。中等收入群体已超4亿，未来10年预计翻番，中高端产品需求更加旺盛，用户个性化定制需求更加多元。中国近期启动包括新能源汽车、绿色家电等多领域的新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新行动，将额外带来年规模逾5万亿元的巨大市场。随着全国统一大市场的建设不断推进，新需求、新业态的爆发式出现，营商环境更规范、透明、可预期，中国将为各国投资者提供比以往更大的回报市场。可以预见，以设计感、定制化和高品质见长的“意大利制造”产品只要发挥好独特竞争优势，就能够在中国市场赢得更多青睐和销量。

第三，中国对外开放的决心和举措坚定不移。去年中方出台24条稳外资政策措施，着力进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度，超六成政策举措已落实或取得积极进展。中国关税总水平已降至7.3%，同世贸组织发达成员水平相当。外资准入负面清单缩减到31项以下，制造业准入全面放开，服务业开放加速推进。近五年外商在华直接投资收益率约9%，居全球前列。据统计，去年在华新设外商投资企业近5.4万家，同比增长近40%。今年前两个月，中国货物进出口同比增长8.7%，增幅远高于业界预期。特别是去年底以来，中国出台对意大利等多国免签政策，并为来华人员提供支付便利，再次释放出中国致力于高水平对外开放的积极信号。我们欢迎更多意中小企业家等各界人士来华实地考察、洽谈合作，实现更大发展。

今年是中意全面战略伙伴关系建立20周年，也是东西方文明交流的先驱马可·波罗逝世700周年。两国关系发展正迎来新的春天，双向经贸投资空间广阔、大有可为。几天前，中意经济合作混委会第15次会议及中意商业对话论坛在维罗纳圆满落幕，活动规模之高、参与人数之多属历史首次。两国经贸界人士以商促商，畅谈中国发展新机遇，推动落地务实合作，助力双向经贸投资往来，相信这些努力将为两国人民带去更多实实在在的福祉。

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