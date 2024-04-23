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安乐哲《先秦儒家哲学文献译解》新书发布会举行

2024年04月23日08:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月22日电 （记者刘歌）美国籍的汉学大师安乐哲《先秦儒家哲学文献译解》新书发布会近日在北京外国语大学举行。”安乐哲（Roger T. Ames）是世界著名中西比较哲学家、国际著名汉学家、北京大学哲学系人文讲席教授、国际儒学联合会副会长、北京外国语大学中华文化国际传播研究院外籍首席专家。

发布会上，安乐哲感谢诸多中国学者对其学术研究的帮助，“是他们的大作启发了我的拙作”。他提到与美籍华人学者陈荣捷的友谊，并回顾了陈荣捷对其学术生涯的影响。他说：“我一生大部分时间在夏威夷大学任教，并始终以实现陈荣捷的志向为己任——使中国哲学成为世界哲学不可分割的一部分，也令全世界更全面地了解并欣赏中国传统文化。”

安乐哲长期从事中西比较哲学的研究，致力于儒学的国际化传播。他翻译过《论语》《道德经》《孙子兵法》等中国传统经典，出版过《儒家角色伦理学》《成人之道》《“生生”的中国哲学——安乐哲学术思想选集》等哲学专著。安乐哲于2013年荣获第六届世界儒学大会颁发的“孔子文化奖”，于2020年获颁“中国政府友谊奖”。

此次活动由北京外国语大学和商务印书馆共同主办、北京外国语大学中华文化国际传播研究院承办。北京外国语大学副校长赵刚指出，安乐哲先生的新著从中西比较哲学的角度切入，将中西哲学思想放到各自的文化语义环境中进行比照、理解和阐释，并采用阐释为主、翻译为辅的方法重译中国先秦儒家哲学典籍，以纠正西方社会对中国哲学的误读，展现了深厚的学养和深刻的哲思，表达了还原中华文化原初面貌的夙愿。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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