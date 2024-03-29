新华社海南博鳌3月29日电（记者周慧敏、刘博）在偏远的山区小学，孩子通过教室大屏与人工智能进行互动；在基层医院，医生在大模型支持下利用诊疗助手进行辅助医疗……人工智能应用快速发展，给人类生产生活方式带来巨大变革。在博鳌亚洲论坛2024年年会“AIGC改变世界”分论坛上，嘉宾热议生成式人工智能，人工智能的未来成为嘉宾讨论的焦点。

图为博鳌亚洲论坛2024年年会“AIGC改变世界”分论坛现场。新华社记者 曹梦瑶 摄

猿辅导集团副总裁、人工智能研究院院长程群表示，未来人工智能的发展，要应用为王，以人为本。“人工智能大模型未来一定要和大规模的应用场景相结合，才能推动技术的不断迭代。”他说，所有技术都应该关注每一个人、赋能每一个人，通过人工智能技术，更低边际成本让数字资源流动起来，这是人工智能以人为本追求的一个方向。

3月27日，猿辅导集团副总裁、人工智能研究院院长程群在分论坛上发言。新华社记者 曹梦瑶 摄

“人工智能的发展，特别是生成式人工智能的产生，不光会对我们每个人今后的工作、学习、生活带来完全不同的体验和变化，更重要的是它对各行各业都将带来非常大的改变。”高通公司中国区董事长孟樸说。

人工智能会超越人类吗？“现在的人工智能是看似智能的信息处理系统，但是它不具备真正的理解能力。”中国科学院自动化研究所研究员、联合国人工智能高层顾问机构专家曾毅说。他认为，机器人如今仍然是通过行为的模拟，尽可能接近人类。人工智能的关键不是性能高低，而在于自适应能力。

“我们是否能把大自然演化的规律嵌入到人工智能当中，让它成为自然演化的延伸，去关注其他的生命，而不是给其他生命和世界带来灾难性的后果，这是人工智能的技术研究以及未来人类演化都需要共同进化的方向。”曾毅说，全世界团结起来，为人类安全、繁荣构造一个更安全、更可靠、更可信的人工智能环境，这应是世界的目标。

《人工智能：现代方法》作者、加州大学伯克利分校计算机科学系教授斯图尔特·罗素认为，关于人工智能安全和人类受益方面，国际合作非常重要。如果人工智能是安全的，能够让人类受益，那么它就能够成为人类创造财富的基础。

3月27日，《人工智能：现代方法》作者、加州大学伯克利分校计算机科学系教授斯图尔特·罗素在分论坛上发言。新华社记者 曹梦瑶 摄

高通公司中国区董事长孟檏表示，科技创新和行业发展离不开合作，不管是国家治理，还是标准制定，使人工智能今后的交互性可以全球应用，离不开各行业的努力，离不开国家之间的通力合作。

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