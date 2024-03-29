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中澳、中新关系发展历史轨迹及其启示

2024年03月29日11:15 | 来源：新华网
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　　国际问题观察员 章思远

　　近日，中共中央政治局委员、外交部长王毅对澳大利亚、新西兰进行正式访问。这是中国外长时隔7年首次访问两国。这7年中，中澳、中新关系经历不同的发展轨迹，令人感叹思考。

　　回顾历史，中国和澳大利亚、新西兰的关系如同齐头并进的两辆列车，曾长期并肩前行。两国都在1972年12月同中国建交，建交公报甚至刊登在同一日的人民日报头版上；两国同中国关系都在2014年11月提升为全面战略伙伴关系。不同的是，最近7年中，中新关系总体沿着健康稳定轨迹向前发展，共同创造了许多“第一”，一直走在中国同西方发达国家关系前列。中澳关系却经历了6年低谷，直到2022年5月澳工党政府上台后，在双方共同努力下，中澳关系才逐渐实现破冰、转圜，重回健康稳定发展的轨道。

　　同是远隔重洋、地处两个半球，同是社会制度、发展阶段、历史文化、经济体量不同，中国和澳大利亚、新西兰关系不同的发展轨迹，给人以深刻的启示。正如王毅在访问新西兰时指出，相互尊重、彼此包容、聚焦合作、造福人民是中新关系发展的有益经验，值得双方进一步总结和弘扬。对中澳关系的跌宕起伏，王毅则从四个维度精辟总结了经验教训，强调维护和发展中澳关系最根本的是坚持相互尊重，最关键的是坚持求同存异，最重要的是坚持互利共赢，最宝贵的是坚持独立自主。事实上，这些经验不仅适用于澳大利亚、新西兰，也完全适用中国同其他西方国家关系。

　　中澳、中新之间没有历史恩怨纠葛，也没有现实利益冲突，双方经济高度互补，可谓天然的合作伙伴。只要双方相互尊重彼此核心利益和重大关切，在互利共赢基础上开展合作，建设性地管控并超越分歧，排除不必要的外来干扰，双边关系就一定能保持健康稳定发展，从而助力两国各自发展和地区和平稳定。

　　在当前美国把中国视为最重大地缘政治挑战、最主要战略竞争对手的背景下，如何平衡好对华、对美关系的确是澳新两国面临的共同课题。美国对华遏制打压本质是为了维护自身霸权，在全球南方崛起、多极化进程不可阻挡的形势下，美国的霸权还能延续多久？追随美国、维护美国的霸权同澳大利亚、新西兰自身利益真的完全一致吗？澳大利亚、新西兰国内不少有识之士曾对此作出反思，提出不少真知灼见。人类社会已经进入21世纪了，应该也必须找出一条不同于以往的国与国相处之道。

　　如果重拾地缘政治的老思路，那么必然事事是风险挑战，充斥着你死我活的竞争、我赢你输的零和博弈，人类社会必然陷入分裂、冷战甚至冲突。如果坚持命运共同体的新思维，那就一定处处有合作机遇，各国可以通过共商共建共享实现互利共赢，从而开辟人类和平发展的新愿景。哪一种前途更符合中澳、中新的共同利益和国际社会的普遍期待，不言而喻。

　　今年在中澳、中新关系中是具有特殊意义的年份，既是习近平主席成功访问澳大利亚、新西兰10周年，也是中澳、中新建立全面战略伙伴关系10周年。新的起点上，我们衷心希望中澳、中新关系这两辆列车，能够满载两国人民的美好期许，在相互尊重、求同存异的正确轨道上，坚定不移、不受干扰地朝着互利共赢的方向前进，给两国人民带来更多福祉，也为世界和平与发展作出更多贡献。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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