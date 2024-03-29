新华社美国巴尔的摩3月28日电 热点问答｜巴尔的摩大桥坍塌损失几何

新华社记者熊茂伶 胡友松

美国马里兰州巴尔的摩“弗朗西斯·斯科特·基”大桥坍塌事故引发各界高度关注。除了人员伤亡之外，作为695号州际公路的重要枢纽、巴尔的摩港的门户，大桥坍塌对物流、供应链的影响，以及可能造成的经济损失也不容忽视。

大桥为何坍塌

26日凌晨，一艘悬挂新加坡国旗的集装箱船在驶离巴尔的摩港后失去动力撞上大桥致其坍塌，桥上8名施工人员落水，其中2人获救。6名失踪人员被推定死亡，目前已打捞起两具失踪人员遗体。

目前船上的航行数据记录信息已被送至美国国家运输安全委员会。该委员会主席霍门迪表示，调查人员将试图通过分析确定船只是如何失去动力的。

与此同时，这座47年历史的大桥遭撞击后坍塌也引发对其结构的质疑。《纽约时报》报道指出，一些结构工程师表示，集装箱船撞击了大桥结构支撑的关键部位桥墩，但桥墩似乎缺乏保护屏障。如果桥墩周围能有阻挡、转移碰撞的装置，也许悲剧可以避免。

霍门迪表示，防护结构将是对此次大桥坍塌调查的一部分。委员会将调查大桥如何建造，审视大桥的结构，并分析在安全方面是否应有改进措施。

约翰斯·霍普金斯大学土木工程系教授本杰明·谢弗指出，虽然大桥坍塌并不是因为严重老化，但从这座大桥建成的上世纪70年代到今天，船只规模显著增长，进出港口的相关规定和程序也应做相应调整。

经济损失几何

“弗朗西斯·斯科特·基”大桥长约2．6公里，年通车量约为1150万辆次，每日通车超过3万辆次。大桥坍塌之后，巴尔的摩港周围的海上交通陷入停顿，巴尔的摩港也处于关闭状态，滞留在港口内的船只无法出港，也有许多在途船只无法进入港口。

尽管巴尔的摩港的规模远不如东海岸的纽约港、西海岸加利福尼亚州的长滩港等大型港口，但在汽车产品进口方面发挥着重要作用，是美国第一大汽车港口，这一事故势必对供应链产生影响。马里兰港口管理局数据显示，2023年该港口至少处理了超过80万辆汽车和轻型卡车的运输业务。

美国供应链管理协会负责人阿贝·埃什克纳齐表示，一些汽车制造商将不得不转移到纽约、新泽西或弗吉尼亚州的东海岸其他港口，这可能造成运输成本上升。

此外，《华尔街日报》报道指出，巴尔的摩港以运输煤炭、糖以及拖拉机、起重机等专用设备而闻名，大桥倒塌事故可能导致东海岸的航运“数月的混乱”。

美国交通部长皮特·布蒂吉格27日表示，每天进出该港口的货物价值超过1亿美元，港口关闭将直接影响8000个工作岗位。美国马里兰州州长韦斯·摩尔接受媒体采访时表示，超过14万人的生计将会受到间接影响。

经济分析公司IMPLAN数据显示，巴尔的摩港关闭一个月将给马里兰州带来2800万美元的经济损失。

大桥何时重建

大桥最初建造历时5年，重建需要多长时间很难预料，何时能重新开放目前还没有时间表。

美国总统拜登有意让联邦政府支付重建大桥的全部费用，并希望国会予以支持。据美国媒体《点名》双周刊援引知情人士消息称，联邦官员表示，重建大桥可能需要20亿美元，虽然这只是一个非常初步的估计。

布蒂吉格表示，拜登政府《基础设施投资和就业法案》设立的基金中，大约有9．5亿美元的紧急救援资金可供使用，但他并未确认多少资金可以用于巴尔的摩这次事故的重建工作。

就算资金到位，美国基础设施的建设速度也不容乐观。得克萨斯农工大学海事工商管理教授让·保罗·罗德里格认为，考虑到受损程度，大桥重建至少需要三到五年的时间。约翰斯·霍普金斯大学的谢弗则认为，这样的大型基建项目耗时很少会低于10年。（参与记者：孙丁）

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