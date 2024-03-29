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“中国的发展经验值得其他国家学习”

——专访国际竹藤组织总干事穆秋姆

宋歌 【坦桑尼亚】艾里士
2024年03月29日10:16 | 来源：人民网-国际频道
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国际竹藤组织总干事穆秋姆接受人民网采访。人民网 宋歌摄

国际竹藤组织总干事穆秋姆接受人民网采访。人民网 宋歌摄

近日，国际竹藤组织总干事阿里·穆秋姆在接受人民网专访时表示，中国在信息技术发展和生态环境保护等方面取得了显著的成就，发展经验值得其他国家学习。

穆秋姆是坦桑尼亚资深贸易官员和外交官，曾任驻日本、英国等多国大使，并在多个国际组织担任要职，2019年出任国际竹藤组织（INBAR）总干事。

穆秋姆从青年时期便开始关注中国的发展。改革开放初期，他曾两次到访中国，那时中国的发展速度已经令他惊讶。“1978年我第一次到北京时，看到道路上汽车很少，人们的物质生活条件不是很富足。仅仅十年之后，中国就发生了巨大的变化，街道面貌焕然一新，出现了许多高楼大厦和工厂。”

就任国际竹藤组织总干事后，穆秋姆来到位于北京的总部开展工作。在中国工作生活期间，他见证了中国经济的持续增长、社会环境的安定祥和，以及高速发展的网络信息技术给人们的生活带来的改变。“中国发达的信息技术令人印象深刻，很多事情可以在线上进行。这些技术极大便利了人们的生活，值得很多国家学习。”穆秋姆说。

以竹藤支持可持续发展是国际竹藤组织的主要任务之一，穆秋姆对生态环境保护工作格外关注。在他看来，“干净”已经成为中国生态环境给人的总体印象。在推进发展方式绿色转型的目标指引下，中国政府出台了一系列改善生态环境的政策措施。穆秋姆指出，中国在生态环境保护方面处于领先地位，建议其他国家跟上中国的步伐。他还提到，中国政府的环境保护政策不仅保护了国内良好的生态环境，还为全世界的降碳减排工作做出了贡献。

“我们的组织与中国在‘以竹代塑’方面展开合作，这对于减少全球碳排放、应对气候变化来说意义重大。中国有着丰富的发展竹藤产业的经验，许多人来到中国学习有关竹藤产业的知识。”穆秋姆说。

作为来自非洲国家坦桑尼亚的总干事，穆秋姆称赞了中国在帮助发展中国家方面的努力。他提到，今年是中国与坦桑尼亚建交六十周年，两国的友谊弥足珍贵。多年来，中国积极与包括坦桑尼亚在内的非洲国家开展交流合作。“中国提出的‘一带一路’倡议推动了中非合作往来，而三大全球倡议体现出中国正努力促进国际社会在多领域展开合作。”

国际竹藤组织成立于1997年，是专门致力于竹藤可持续发展的国际机构，总部位于北京，目前有50个成员国。

国际竹藤组织总干事穆秋姆。人民网 宋歌摄

国际竹藤组织总干事穆秋姆。人民网 宋歌摄

(责编：苏缨翔、常红)

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