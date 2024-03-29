人民网内比都3月29日电 （记者谢佳君）3月28日，缅甸政府在首都内比都隆重举办庆祝澜湄合作八周年招待会。缅甸副总理兼外交部长丹穗、副总理兼交通通讯部长妙吞乌及工业部、劳工部、投资和对外经济关系部等14个澜湄合作专项基金项目执行部委部长出席。驻缅甸大使陈海出席并致辞，老挝、泰国、越南、柬埔寨驻缅使节及缅方相关部门代表约200人参加活动。

嘉宾在招待会上合影留念。人民网记者 谢佳君摄

陈海表示，澜湄合作启动八年来，为成员国发展注入了源头活水，为地区安全构筑了坚强护盾，为民心相通拉紧了情感纽带。澜湄合作在缅甸结出累累硕果，切实造福当地民众，中缅澜湄合作富有活力潜力。中国式现代化将为湄公河国家发展带来新的利好，也将为澜湄合作增添更大动能。中方将进一步贯彻亲诚惠容周边外交理念，与缅甸等湄公河国家共建澜湄国家命运共同体，持续增进地区人民福祉。

陈海大使致辞。人民网记者 谢佳君摄

丹穗副总理兼外长致辞表示，澜湄国家同饮一江水，命运紧相连。澜湄合作启动以来，各国相互尊重、平等相待，推动澜湄合作取得丰硕成果，成为湄公河合作机制中的最成功典范。感谢中方设立澜湄合作专项基金对湄公河国家提供支持，缅方开展的106个项目为缅经济社会发展做出了积极贡献。缅方担任澜湄合作共同主席期间认真履职，未来将继续与成员国一道深化澜湄合作。

缅甸副总理兼外交部长丹穗致辞。人民网记者 谢佳君摄

据悉，在第七个“澜湄周”之际，中缅双方举办了丰富多彩的庆祝活动。陈海在缅甸官方报纸《缅甸之光》、《缅甸环球新光报》发表题为《澜湄合作提质升级》的署名文章，中国驻缅使馆郑志宏公参参加缅最大私营电视台天网电视台第一新闻频道专题访谈，使馆新媒体平台开展了澜湄主题有奖知识竞答和澜湄合作成果视频展播。“澜湄周”之际，缅方举办10余个澜湄合作项目活动，《缅甸之光》发表题为《澜湄八年欣欣向荣》的评论员文章。

(责编：苏缨翔、常红)