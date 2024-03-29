新华社联合国3月28日电 联合国安理会28日表决朝鲜制裁委员会专家小组授权延期决议草案，俄罗斯投了否决票。中国常驻联合国副代表耿爽在表决后作解释性发言，指出制裁施压和军事对抗无助于解决朝鲜半岛问题。

耿爽说，中方始终主张，制裁不是目的，而是手段。对朝制裁应有助于推动半岛无核化、各方开展对话谈判、半岛问题最终实现政治解决。令人关切的是，十几年来，严厉的制裁并未促成上述目标的实现，反而加剧了紧张对立，给朝鲜的人道民生局势带来严重负面影响。中方建设性地参与了关于朝鲜制裁委员会专家小组授权延期决议草案的磋商。中方支持俄罗斯提出的有关为对朝制裁设立时限并开展定期审议的建议。遗憾的是，俄方上述意见未能得到采纳，在专家小组授权尚未最终到期、各方仍有时间进行协商的情况下，决议草案被付诸表决，中方不得不投了弃权票。

他说，当前半岛局势持续紧张，对立对抗日益加剧，这不符合任何一方利益，也不是中方愿意看到的。半岛问题的解决离不开政治互信和良好氛围，一味加大制裁、一味强调施压，无助于问题的解决，只会适得其反。沉迷于军事同盟、热衷于军事对抗，只会进一步激化矛盾、加剧紧张，让实现半岛无核化和维护半岛和平稳定的目标更加难以企及。中方再次呼吁各方采取理性务实态度，坚持政治解决方向，尽快恢复接触、建立互信、重启对话，多做有利于半岛和平稳定的事。国际社会包括安理会也应为此营造良好氛围。

他说，中方在朝鲜半岛问题上的立场十分明确，始终坚持维护半岛和平稳定，坚持实现半岛无核化和建立半岛和平机制并进，坚持通过对话协商解决问题。作为半岛近邻，中方将继续积极维稳促谈，为推进半岛问题政治解决、各方早日恢复对话、东北亚地区实现长治久安发挥建设性作用。

安理会28日的表决结果是，13个成员赞成，俄罗斯反对，中国弃权。决议草案未获通过。

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