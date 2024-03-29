■ 叶 子

有人曾以为，国家就是最大的政治单位，世界只是空洞的地理空间。而今天越来越多的人认识到：人类生活在同一个地球村，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，客观存在共同利益，必然需要共同价值。

“和平、发展、公平、正义、民主、自由，是全人类的共同价值，也是联合国的崇高目标。”2015年9月，在第七十届联合国大会一般性辩论时，习近平主席首次提出全人类共同价值，将中华民族鲜明的价值追求延展至世界维度。

全人类共同价值画出了世界各国人民普遍认同的价值理念的最大同心圆。和平是人民的永恒期望，犹如空气和阳光；发展是各国的第一要务，是增进人类福祉的重要前提；公平、正义是国际秩序的基石，事关国际关系的道义基础；民主是人类不懈追求的政治理想，其本意是要求实行多数人的统治；自由是人类社会进步的产物，强调实现人的全面发展。全人类共同价值贯通个人、国家、世界多个层面，蕴含着不同文明对价值内涵和价值实现的共通点。正如习近平主席所说：“和平与发展是我们的共同事业，公平正义是我们的共同理想，民主自由是我们的共同追求。”

全人类共同价值树立了当今世界评判是非、善恶、正邪的真正标杆。当前国际形势动荡加剧，危机冲突此起彼伏，全球治理赤字更加严重，亟须各方凝聚共识，加强团结合作。日本前首相鸠山由纪夫表示，各国虽然社会制度不同，但都应着眼于弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由等共同价值，如果过分关注价值观和政策上的差异，就很容易掉入零和博弈的陷阱。超越西方中心论、文明优越论的虚伪，超越冷战思维、霸凌霸道的蛮横，超越价值观输出、意识形态对抗的谬误，全人类共同价值顺应人类社会发展进步的时代潮流，既是人类文明的共同财富，也是破解当今时代难题的钥匙。

“立天下之正位，行天下之大道。”中国是全人类共同价值的坚定倡导者和积极践行者。当一些人还在兜售零和博弈的论调，鼓噪“文明冲突”，挑动意识形态对立，中国为解决国际热点问题发挥建设性作用；中国建设者在拉美和加勒比国家建设新的道路、桥梁、水电站；中外联合考古队在非洲大陆深处探究人类文明的基因密码……中国不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗，主张在求同存异、平等交流、相互借鉴基础上形成价值最大公约数。中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚持真正的多边主义，推动构建开放型世界经济，推动国际关系民主化，推动多元文明交流互鉴，把全人类共同价值具体地、现实地体现到一个个主张、一次次实践中。

“孤举者难起，众行者易趋。”全人类共同价值的感召力日益增强，构建人类命运共同体的价值共识不断汇聚。英国知名学者马丁·雅克表示，从构建人类命运共同体理念，到共建“一带一路”倡议，再到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国方案着眼于维护全球共同利益，尤其惠及广大发展中国家。“全人类共同价值超越对抗思维的局限性，展现出具有突破性的吸引力”“只有秉承共同的价值，和谐共处、协商对话，才能战胜诸多全球性挑战，为全人类争取更加美好的未来”……国际人士的评价，彰显出全人类共同价值的吸引力和影响力。去年，沙特和伊朗达成“北京协议”，鼓舞了中东地区的和解潮流，为各国通过对话协商解决矛盾提供重要典范；150多个国家、30多个国际组织与中国签署200多份合作文件，共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台……这些事例无不昭示了弘扬全人类共同价值的光明前景。

习近平主席指出，国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损。一花不是春，孤雁难成行。只要各国共行天下大道，共同弘扬全人类共同价值，一定能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来，让人类文明百花园更加姹紫嫣红、生机盎然。

（作者为本报评论员）

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