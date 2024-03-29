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吉尔吉斯斯坦首都遭强风袭击进入紧急状态

2024年03月29日09:01 | 来源：新华网
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3月28日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，一名行人在强风中穿过马路。新华社发（罗曼摄）

3月28日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，一名行人在强风中穿过马路。新华社发（罗曼摄）

　　新华社比什凯克3月28日电（记者关建武 努尔扎提）吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市长朱努沙利耶夫28日晚签署决议，宣布比什凯克因受强风天气影响进入紧急状态。

　　比什凯克市新闻局当天发布公报说，根据该决议，风速超过每秒25米时比什凯克市进入紧急状态。

3月28日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，一处房屋的屋顶被强风吹落。新华社发（罗曼摄）

3月28日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，一处房屋的屋顶被强风吹落。新华社发（罗曼摄）

　　当地时间28日傍晚，比什凯克及周边地区突遭强风袭击。不少树木被大风刮倒，部分建筑物屋顶遭损毁，有的地区出现电力中断，一些公共交通线路停运。据悉，当天的极端天气造成包括一名妇女和一名未成年人在内2人受伤。

3月28日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，一处建筑的屋顶被强风吹落。新华社发（罗曼摄）

3月28日，在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，一处建筑的屋顶被强风吹落。新华社发（罗曼摄）

　　比什凯克紧急指挥部当天在朱努沙利耶夫主持下召开会议，以应对这一突发状况。地区管理部门和市政服务部门等组织流动小组，对受灾区域进行检查，以确定灾情、排查隐患等。目前比什凯克各城市服务部门均已进入紧急应对模式。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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