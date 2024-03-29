新华社海南博鳌3月28日电 题：共担责任推动全球共同繁荣

新华社记者潘洁、吴茂辉

南海之滨，“博鳌时间”再度开启。来自60多个国家和地区的近2000名嘉宾共聚一堂，围绕亚洲与世界如何共迎挑战、共担责任展开讨论，奏响一曲开放合作的大合唱，为推动全球共同繁荣注入信心和力量。

当今世界，百年变局加速演进，世界经济复苏乏力，和平与发展面临严峻挑战。是加强团结协作、合力应对，还是抱持零和思维、把世界推向分裂对抗？携手构建人类命运共同体，是中国给出的回答。穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济。直面共同挑战，肩负共同责任，才能够推动世界继续走上和平与繁荣的轨道。

——共担责任，要坚持真正的多边主义，为世界团结协作凝聚共识。

“WTO不是哪个国家说了算，而是世贸组织所有成员说了算。”在“减少贸易碎片化”分论坛上，中国入世谈判首席代表龙永图的一番话引发不少人共鸣。作为负责任大国，中国积极参与全球治理体系改革和建设，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为完善全球治理不断贡献中国智慧、提供中国力量。

——共担责任，要坚持开放融通，为建设合作共赢的世界汇聚合力。

人为“筑墙设垒”“脱钩断链”违背经济规律、市场原则，从根本上说是行不通、走不远的。

“如果一个经济体是封闭的，大家都不出口或不进口，每一个国家的状况会更差”“全球化并没有损害我们的国家”“推进金融一体化能促进经济长期增长”……

论坛年会上，削减贸易壁垒、推动经济全球化成为中外嘉宾的共同呼声，实施《区域全面经济伙伴关系协定》、高质量共建“一带一路”得到与会各方共同支持和响应。

——共担责任，要坚持务实行动，携手做大合作蛋糕。从生成式人工智能到数字经济，从罕见病诊疗技术到新能源汽车赛道，各方深入探讨如何把握新一轮科技革命和产业变革，让科技赋能各行各业，为亚洲和世界开辟发展新空间。

今天的亚洲，已经成为全球最具活力和增长潜力的地区，经济总量占全球的40%，对全球经济增长贡献率超过70%。亚洲各国要深化各领域互利合作，培育壮大发展新动能，为世界经济复苏注入强劲“亚洲动力”。

作为世界第二大经济体，中国带给世界的不仅是强劲的经济增长和发展动能，更是不确定世界中的确定性。中国正在谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步推进制度型开放，为全球工商界提供更广阔的发展空间。中国与世界的双向奔赴，必将共同开创更加美好繁荣的未来。

(责编：燕勐、刘叶婷)