新华社海南博鳌3月28日电 题：记者手记：低碳博鳌展示“绿色共识”

新华社记者陈凯姿、宋晨

春日的博鳌东屿岛，海风阵阵。拂动的椰林下，花朵造型的风机呼呼作响，其独特的样式引得不少人驻足拍照。这一排排转动的“花朵”不仅仅是景观，还是用来收集风能、产生绿电的可再生能源利用设施。

美与科技相融合，人与自然共和谐。“真是一座微缩版的低碳之城啊！”有参加博鳌亚洲论坛2024年年会的嘉宾感慨。穿梭于会场之间，发电玻璃、光伏地砖、氢能源汽车、可循环桌牌等，让人仿佛置身“低碳世界”。

博鳌亚洲论坛新闻中心旁铺设的光伏地砖。新华社记者陈凯姿 摄

在年会举办地东屿岛上，还有可体验的减碳活动。通过减少乘坐车辆、不使用一次性用品等环保行为，可以换取“碳币”，兑换各类纪念品；一边骑行固定脚踏车发电，一边为随身携带的手机充电……

近期，由住建部与海南省共建的博鳌近零碳示范区，正式启动运行。通过减排技术和碳抵消措施，这里的年温室气体净排放总量趋近于零。

“博鳌所展现出的理念很前卫，在这里我对绿色发展有了更深入的理解和共识。”一位刚刚用“碳币”兑换完咖啡的参会嘉宾说。

与会人员通过骑行为手机充电。新华社记者宋晨 摄

当下，全球正面临共同的环境和气候问题挑战。针对如何解决地球变热、极端气候、气象灾害等难题，与会嘉宾认为能源结构调整是重要手段之一。

中国工程院院士、浙江工业大学校长高翔表示，能源的科技创新是推动人类发展进程的关键，而当下，能源到了绿色发展的节点。

近年来，通过科技创新和市场培育，我国可再生能源实现“跨越式”发展。

数据显示，2023年，我国可再生能源装机占比首次超过了化石燃料；新增可再生能源装机占全球总量的一半；中国电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等新三样产品合计出口首次突破万亿元大关。

博鳌亚洲论坛2024年年会期间，嘉宾共同探讨如何应对全球气候变化。新华社记者陈凯姿 摄

聚国际合作之力，筑绿色发展之基。正如博鳌亚洲论坛秘书长李保东所言，在世界各国命运休戚与共的今天，只有国际社会共同迎接挑战，共同肩负责任，切实加强合作，才能推动世界继续走在和平与繁荣的轨道。

“人类已经进入了低碳发展时代，国际合作势在必行”。在不少与会嘉宾看来，实现碳中和是每个公民的义务，“大家都要形成共识，行动起来”。

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