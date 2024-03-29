新华社海南博鳌3月28日电（记者陈凯姿、宋晨）从原始社会的钻木取火，到工业革命时蒸汽机、燃油机等的发明，再到如今的海洋深潜、太空探索……人类历史上的科技“突破”，一直在提醒我们：许多曾经的“幻想”，可以变成现实。

科学家常常将人类科学技术“爆炸式飞跃”的时间点，称为科技革命“奇点”。在正在举行的博鳌亚洲论坛2024年年会上，中外嘉宾认为，科技革命“奇点”给人类的生产生活方式和世界面貌带来极大改变，许多曾经棘手的难题，会变得“突然有了好的办法”。

3月26日，博鳌亚洲论坛2024年年会分论坛上，中外嘉宾讨论科技革命“奇点”。新华社记者 宋晨 摄

博鳌亚洲论坛咨委、芬兰前总理阿霍认为，移动通讯的出现，替代了原本需要耗费大量资源和人力去架设的线路，也迎合了人们对便捷沟通的需求。现在世界面临的生态环境、人口老龄化等问题，突破性的技术将发挥非常重要的作用。

“如今，人工智能和计算机的发展，使我们对外太空的探索更加有力。”澳门科技大学协理副校长、澳门空间技术与应用研究院院长张可可说，未来人类甚至可能改造外星环境，居住在更广阔的空间里。

当今世界，颠覆性技术正在产生相互赋能趋势。生物3D打印、量子计算、可控核聚变能源、纳米技术、脑机接口、自动驾驶汽车、人形机器人……一个个看似“超越现实”的科技创新成果，正在加速呈现，科技领域“大突破”时代似乎就要到来。

韩国首尔大学电子与计算机工程系教授李炅武谈到，2017年一项针对人工智能科学家的问卷调查结果显示：大多数参与者预测下一轮科技革命“奇点”将会在2045年到2090年之间产生，在2060年最有可能出现。

“如果现在再问同样的问题，可能会有不同的答案。”李炅武说，“我觉得5年之后，这个‘奇点’就可能出现，因为人工智能正在以前所未有的速度发展。”

当然，科技“大突破”时，技术本身也同样面临制约因素和风险挑战。

远大科技集团有限公司董事长兼总裁张跃认为，在资源有限的前提下，需要海量数据与计算的人工智能等技术，突破性发展的最终阻碍是能源。

小i集团董事长兼首席执行官袁辉指出，人类已经在面对的强人工智能，或者不再只是一个新工具，它可能会变得比人类自己更加聪明。

在专家们看来，未来不管是“用技术来治理技术”，还是“人来治理人工智能”，如何规避技术带来的风险、让“智能向善”，取决于人类自己。

我们离新一轮科技革命“奇点”还有多远？虽然不会有准确的预测，但它的出现，或许会“比预想中更快”。

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