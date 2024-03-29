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新闻分析｜塞内加尔将迎来“变革派”总统

2024年03月29日08:51 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔3月27日电　新闻分析｜塞内加尔将迎来“变革派”总统

　　新华社记者王子正

　　塞内加尔全国计票委员会27日公布总统选举初步结果，“迪奥马耶总统”联盟候选人巴西鲁·迪奥马耶·法耶获得超过半数选票，赢得本届总统选举。

　　此次塞内加尔总统选举平静有序。法耶自称“反建制候选人”，倡导制度变革，在竞选过程中强调维护国家经济主权、加强反腐、改善民生等。分析人士指出，法耶的胜选或预示着该国将迎来政策变革。

3月15日，塞内加尔“迪奥马耶总统”联盟候选人巴西鲁·迪奥马耶·法耶在首都达喀尔出席新闻发布会。新华社发（登巴·盖伊摄）

3月15日，塞内加尔“迪奥马耶总统”联盟候选人巴西鲁·迪奥马耶·法耶在首都达喀尔出席新闻发布会。新华社发（登巴·盖伊摄）

　　此次塞内加尔总统选举投票24日举行，共有19名候选人参加角逐，现任总统萨勒不参加选举。

　　选举投票次日，法耶的主要竞争对手、塞内加尔执政联盟候选人、前总理阿马杜·巴表示，鉴于总统选举结果显示的趋势，他承认败选并祝贺法耶获胜。塞内加尔全国计票委员会27日宣布，法耶得票率为54.28%，阿马杜·巴以35.79%的得票率位居第二。本届总统选举投票率为61.30%。

　　根据塞内加尔选举法，在总统选举首轮投票中获得超过半数选票的候选人直接当选总统。总统选举最终结果将由宪法委员会宣布。法耶现年44岁，当选后将是塞内加尔自1960年独立以来最年轻的总统。

　　今年2月，萨勒宣布推迟原定于2月25日举行的总统选举，引发民众不满。法国《世界报》报道，来自非盟、西非国家经济共同体（西共体）和欧盟的数百名观察员见证了此次塞内加尔总统选举。西共体选举观察团团长易卜拉欣·甘巴里说，塞内加尔总统选举总体在和平气氛中顺利进行。摩洛哥国王穆罕默德六世、卢旺达总统卡加梅等非洲国家领导人在选后向法耶表达了祝贺。

　　分析人士指出，法耶倡导制度变革，消除腐败，致力于维护国家经济主权。正式上任后，法耶将更加注重维护塞内加尔的国家利益，积极发展本国经济，对外保持友好开放。

　　法耶在竞选计划中提出“主权、公正和繁荣的塞内加尔”方案，其中反复强调“主权”重要性。他表示，探索经济和社会发展的“新道路”，通过发展国有企业强化塞内加尔对自身自然资源的利用。

　　法耶25日在新闻发布会上说：“我承诺以谦逊和透明的方式执政，打击各级腐败，保证全力投入改革重建我们的机构。”

　　目前，贫困问题仍在困扰着塞内加尔。有分析认为，法耶胜出反映出人们渴望改善经济状况。美国纽约大学经济学助理教授阿卜杜拉耶·恩迪亚耶说，塞内加尔民众希望政府能够制定具有可持续性的政策，增加就业机会，振兴农业部门以提高生产力。

2023年5月14日，一名冲浪爱好者在塞内加尔首都达喀尔的海边冲浪。新华社记者 李亚辉 摄

2023年5月14日，一名冲浪爱好者在塞内加尔首都达喀尔的海边冲浪。新华社记者 李亚辉 摄

　　塞内加尔历史学家阿卜杜拉耶·巴蒂利认为，此次法耶获胜开启了塞内加尔历史上新的一页。摩洛哥智库新南方政策中心高级研究员里达·利亚穆里认为，法耶的胜利意味着塞内加尔的一些政策将发生重大变化。塞内加尔通讯社前总编谢赫·恩迪亚耶也认为，法耶当选总统将为塞内加尔带来变革。

　　与此同时，法耶承诺坚持保持友好开放的对外政策。“塞内加尔将继续是可靠的朋友和伙伴，将与合作伙伴本着诚信、尊重和互利的原则开展合作。”法耶说。

　　法耶还特别提出计划在西共体内部推动变革。他呼吁巩固西共体一体化进程所取得的成果，同时纠正一些策略和优先事项上的不足。“我将以同样的奉献精神，推动非洲大陆的政治和经济一体化。”

(责编：燕勐、刘叶婷)

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