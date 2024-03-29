杜兰

3月26日至29日，博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌如期召开。此次年会以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题，一方面彰显了中国以自身发展促进亚洲和世界共同发展的大国使命，另一方面也表明了中国继续推动高水平开放的信心决心，将进一步为亚洲和世界的发展凝聚正能量。

今年的博鳌亚洲论坛重点关注亚洲区域经济一体化进展和经济增长。在经济全球化遭遇逆流，“脱钩断链”“去风险”扰乱世界经济复苏，以及地缘政治风险日益上升的背景下，去年亚洲经济体整体复苏的步伐继续加快，成为世界经济暗淡图景中的一大亮点。

博鳌亚洲论坛3月26日发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》预计，2024年亚洲经济增速将达到4.5%左右，仍将是对全球经济增长贡献最大的地区。当前，亚洲经济体共同维护产业链供应链稳定，推进经济一体化动能强劲，2024年亚洲的总体经济表现值得期待。

作为亚洲最大经济体，中国不断深化改革开放，经济保持稳定增长态势。2023年，中国经济增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。今年的全国两会上，中国设定了5%左右的经济预期增长目标。3月27日，习近平主席集体会见美国工商界和战略学术界代表时指出，中国经济是健康、可持续的。去年中国经济增速在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长贡献率继续超过30%，这是中国人民干出来的，也离不开国际合作。亚洲开发银行发布的《2023年亚洲经济一体化报告》显示，中国对亚太地区的经济增长贡献率达64.2%，并贡献了亚太地区37.6%的货物贸易增长和44.6%的服务贸易增长。

2024年是中国深入实施“十四五”规划的关键一年。从今年开年的各项数据看，中国经济实现了“开门稳”，延续了回升向好态势。一方面，中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势。另一方面，中国正深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，新兴产业快速增长，经济结构不断优化，动能转换提档升级，发展“新质生产力”成为中国经济的关键词。近期多家国际组织和国际商业机构纷纷上调对中国经济增长预期，肯定中国经济的增长势头和中国政府出台相关政策产生的带动作用。

中国经济的增长态势为亚洲和全球经济传递了积极信号，中国也希望继续推进高水平、深层次对外开放，为中国的发展营造良好的外部经济环境，同时以超大规模市场为亚洲、世界经济贸易发展创造新机遇和新动力。

近一段时间，中方通过达沃斯论坛、两会、中国发展高层论坛等重要场合持续对外发声，展示中国提高对外开放水平的决心和姿态。日前，国务院发布《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，密集出台新举措，进一步扩大市场准入，加快对接高标准国际经贸规则，稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界。外商投资企业继续看好中国。2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%。今年1月，新设立外商投资企业达到4588家，同比增长74.4%。中国开放的红利将不断释放，也会进一步促进亚太地区的贸易投资自由化便利化，并带动亚洲的经济转型和创新发展。

当今世界正处于百年未有之大变局，亚太地区安全发展环境愈加变乱交织，但和平与发展仍是亚太多数国家的共同诉求。中国将始终坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，以推动构建亚太命运共同体为目标指引，深化与地区国家各领域合作，与地区国家一道推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。相信未来，中国开放的大门将越开越大，亚洲共同发展、开放融通之路也将越走越宽。

（作者系中国国际问题研究院亚太研究所副所长）

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